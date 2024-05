Ortega Cano, ni rastro de arrepentimiento tras perder los papeles e insultar a la prensa

José Ortega Cano está de nuevo en el ojo del huracán mediático después de que la revista 'Lecturas' haya publicado que tiene deudas superiores a los 100.000 euros y, de no solucionar la situación podría incluso perder su casa, que tiene tres notas de embargo: La primera, de 2021, correspondiente a una deuda de 53.000 euros con el Ayuntamiento de Fuente del Fresno. La segunda, de 2023, sería de 62.000 euros por una deuda relacionada con festejos taurinos. Y el tercer embargo se debería a una deuda contraída por un tercero al que el torero habría avalado en algún préstamo. Una información a la que el ex de Ana María Aldón reaccionaba este miércoles mostrando su peor cara ante las cámaras. En lugar de confirmar o negar su delicada situación financiera, el torero perdía los papeles y, dando un manotazo a un micrófono, mandaba a la prensa "a tomar por culo". Actitud cuanto menos cuestionable pero de la que Ortega parece no arrepentirse. Continuando con su día a día como si nada sucediera, y sin aclarar qué hay de cierto en que su vivienda podría ser embargada, el viudo de Rocío Jurado se ha mostrado muy serio y no ha pedido disculpas por su estallido. 'Escoltado' por su chófer, que ha intentado que las cámaras no le grabasen, el diestro ha acudido a una reunión en la plaza de toros de Las Ventas y ha dado la callada por respuesta a la pregunta de si se arrepiente de su comportamiento y de haber perdido los papeles con los reporteros.