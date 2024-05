Albares dice que trabaja para que el choque con Argentina no afecte a los intereses de las empresas españolas

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que desde el Gobierno trabajan para que el choque con Argentina, tras el anuncio de la retirada de la embajadora española, no afecte a los intereses de las empresas españolas, señalando que España está pidiendo respeto a sus instituciones "y no injerencia en los asuntos internos". "Vamos a trabajar para que eso no ocurra nunca", ha respondido textualmente en declaraciones a La Sexta, que ha recogido por Europa Press, al ser preguntado por si la situación con Argentina puede afectar a los intereses de las empresas españoles en el país latinoamericano. Albares ha destacado que "los lazos fraternales, humanos y de hermandad" con los países de América Latina. "Y esos lazos tienen múltiples ramificaciones empresariales, culturales, universitarias. Nosotros no solo vamos a proteger esas relaciones, sino que vamos a hacer todo lo posible para apoyarlas y relanzarlas", ha dicho. "Lo único que pedimos es respeto a nuestras instituciones y no injerencia en los asuntos internos. Por cierto, lo que pide cualquier estado soberano del planeta en su relación con otro estado soberano", ha indicado, a la vez que ha aclarado que la embajadora de Buenos Aires ha sido retirada sin precisar una fecha sobre cuándo podría volver. Albares ha defendido que España "se mantiene vigilante" y "no hace su política a través de Twitter ni participación". Preguntado por los siguientes pasos con Milei, el ministro ha dicho que no va a entrar "en una competición" y que va analizando "cada situación y siempre tomando las medidas que garanticen esa dignidad de nuestras instituciones".