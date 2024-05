Ayuso cree que es el PSOE el que no ha "respetado" a Milei: "Le han difamado y no han respetado la democracia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este jueves que es el PSOE el que no ha "respetado" al presidente de Argentina, Javier Milei, y ha apuntado a que "le han difamado y no han respetado la democracia". En el Pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha sacado esta cuestión para afear a los socialistas que no respeten "la voluntad del pueblo de Argentina" que ha elegido a su presidente "libremente en las urnas", a las que considera que ellos tienen "urticaria". Ayuso ha sostenido que han promovido "el clientelismo, la inseguridad, la impunidad, el asalto a las instituciones y al Poder Judicial". Y es que considera que "atacan tanto" al presidente argentino porque "pretenden" llevar a España a la "deriva peronista" que "han llevado a Argentina".