Flavia* celebra su primera jornada divulgativa sobre menopausia, los Flavia* Talks**

Aunque parezca mentira, la mitad de los 7,6 millones de mujeres que tienen la menopausia en España, y que están experimentando hasta 6 síntomas de media, no acuden al médico para encontrar una solución y que este periodo -que suele ocurrir entre los 45 y los 55 años- sea más llevadero a todos los niveles. Estos son los datos de un estudio realizado por Flavia* que se presentaron ayer en un evento divulgativo que la marca líder de complementos alimenticios experta en menopausia ha organizado en Madrid con el objetivo de dar visibilidad y ayudar a las mujeres en esta etapa. Y es que, según este informe, el 37% de las encuestadas afirma que resulta difícil obtener la información y apoyo que necesitan en relación con la menopausia y, de todas las mujeres que la tienen, tan sólo se trata el 14%. La mesa redonda, conducida por Anne Igartiburu, contó con la presencia de Silvia P. González, ginecóloga, subdirectora médica, coordinadora de investigación, jefa clínica de la unidad de menopausia y osteoporosis y Presidenta de la AEEM; con Crys Dyaz, entrenadora personal, fisioterapeuta y ex nadadora de élite de la selección española de natación; Bárbara Munar como dietista, periodista y divulgadora especializada en la menopausia; y con la conocida Patri Psicóloga, psicóloga, escritora, conferenciante y divulgadora en diferentes medios de comunicación. Un evento en el que todas han estado de acuerdo en afirmar que: si bien la menopausia está lejos de ser una enfermedad, es una etapa más de la vida de la mujer y abordarla con información veraz, acudiendo a los expertos y apoyándose en las soluciones que hoy en día aporta la ciencia es la mejor manera de abordarla. En esta jornada divulgativa se ha hablado de menopausia y perimenopausia, de climaterio y sintomatología, de nutrición, deporte, salud mental y vida sexual, en definitiva, un evento que ha intentado poner su granito de arena y dar luz a las mujeres para poder seguir siendo ellas mismas. SOBRE FLAVIA* Flavia*, de Laboratorios Lacer, es la marca de complementos alimenticios Nº1 en ventas que ayuda a aliviar los síntomas molestos de la menopausia y cuya misión es ayudar a las mujeres a seguir con su ritmo de vida. "El complemento alimenticio Flavia* incluye, entre sus ingredientes: lúpulo, que contribuye a mantener una menopausia tranquila y confortable, ayudando a aliviar molestias relacionadas como sofocos, sudoración, inquietud irritabilidad; melatonina, que ayuda a disminuir el tiempo necesario de sueño; y vitamina B12, B6 y folatos, que ayudan a reducir el cansancio y la fatiga entre otros" como explica Jesús Gabriel Delgado, Director Médico de Laboratorios Lacer. Según Gema de la Fuente, responsable de la marca Flavia*, "nuestra misión en Flavia* es conseguir que las mujeres no tengan que alterar su estilo de vida en este periodo y puedan seguir siendo ellas mismas. Para eso tenemos dos productos Flavia* Plus y Flavia* Nocta, avalados por estudios clínicos que demuestran su eficacia en el alivio de los síntomas de la menopausia. Pero, además, hemos querido ir un paso más allá e informar sobre este momento tan importante de la vida de la mujer, al que, a veces, no se le ha dado la importancia que requiere convirtiéndose en tabú. Para ello hemos creado la plataforma Flavia* Talks, cuya primera acción ha sido este evento divulgativo". UNA MESA REDONDA DIVULGATIVA "Son muchos los factores físicos, biológicos y medioambientales que condicionan esta etapa. No todas las mujeres presentan los mismos síntomas, ni con la misma intensidad o durante el mismo tiempo. Hoy en día hay infinidad de posibilidades para transitar la menopausia de una manera cómoda" ha destacado la ginecóloga Silvia González. Según el estudio de Flavia*, pese a la existencia de numerosos productos para la sintomatología propia de la menopausia, el 39% de las mujeres dice no haber recibido ninguna o muy escasa información al respecto. Durante esta mesa redonda Bárbara Munar, nutricionista, ha hablado sobre la importancia de la alimentación: "debemos implementar una ingesta mayor de fruta y verdura durante esta etapa, ya que no comemos la suficiente cantidad de estos alimentos y son fundamentales para obtener las vitaminas que necesitamos. También es imprescindible llegar al consumo de proteína adecuado, ya que juega un papel crucial en nuestro cuerpo". Las mujeres que acuden a consultas de expertos están llenas de dudas sobre cómo afrontar esta etapa para poder sobrellevarla de la mejor manera posible y aliviar los síntomas que puedan experimentar. "La importancia del entrenamiento, sobre todo de fuerza, es fundamental y no solo para tener salud a nivel físico si no también emocional ya que ese momento que nos dedicamos a nosotras mismas y a cuidarnos genera endorfinas, esenciales para mantener niveles de felicidad óptimos" asegura Crys Dyaz, entrenadora personal. La sociedad debe ir eliminando poco a poco los prejuicios y miedos a hablar sobre la menopausia: "Es vital que las mujeres hablen con sus amigas, sus parejas o familiares sobre su experiencia y sobre sus sentimientos al pasar por este periodo en el que pueden aflorar inseguridades. Al compartirlo sin exigir nada a cambio se genera un ambiente de empatía y entendimiento que puede ayudar a eliminar toda esa incertidumbre y esos miedos al sentirnos arropadas y apoyadas", ha comentado la experta conocida como Patri Psicóloga. La menopausia es una etapa que puede resultar desafiante, y contar con opciones de tratamiento respaldadas por la ciencia y recomendaciones de expertos se convierte en algo fundamental y de gran apoyo para las mujeres. Este es un objetivo que desde Flavia* demuestran tener muy presente. Gracias a esta jornada se ha aunado bajo un mismo techo información, consejos, se ha generado empatía y se han compartido experiencias y anécdotas entre cada una de las ponentes junto con el público, que no ha dudado en intervenir buscando respuestas a sus múltiples preguntas. En él se han llegado a conclusiones que ayudarán a muchas mujeres a tener información fiable y sentirse apoyadas para no dejar que nada altere su estilo de vida.