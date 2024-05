Antonio Tejado retoma la normalidad y se va de compras con sus dos grandes apoyos tras su salida de prisión

Cumpliendo con las medidas cautelares impuestas por el juez para concederle la libertad provisional sin fianza, Antonio Tejado ha firmado por primera vez en los Juzgados. Los días 7 y 21 de casa mes debe comparecer ante el juez y, a pesar de que hace menos de 24 horas que abandonaba la prisión de Sevilla 1 tras 98 días encarcelado, hoy ha tenido que ir a firmar. Minutos después de su cita con la Justicia, y demostrando que está dispuesto a recuperar la normalidad cuanto antes, el sobrino de María del Monte ha decidido darse un capricho y se ha ido de compras a unos conocidos grandes almacenes con sus dos grandes apoyos, su novia Samara Terrón y su madre María José García. En primer lugar llegaban al lugar Antonio y su pareja. Muy serio, el ex de Chayo Mohedano ha vuelto a dar la callada por respuesta a todas las preguntas y no ha querido decir cómo se encuentra ni cómo están siendo estas primeras horas en libertad. Esquivo, Tejado entraba al centro comercial junto a Samara para esperar a su madre, que sonriente y sin poder ocultar su felicidad por la salida de prisión de su hijo, ha guardado silencio cuando le hemos preguntado si María del Monte se ha puesto en contacto con la familia tras la salida de la cárcel de su sobrino: "Muchas gracias, no voy a decir nada, por favor, gracias" ha afirmado antes de dirigirse al encuentro de Antonio, al que ha saludado con dos besos antes de irse de compras para renovar armario tras su paso por prisión.