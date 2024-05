Israel intercepta tres objetos voladores procedentes del este

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este lunes de la intercepción de tres objetos voladores procedentes del este y que no llegaron a penetrar en el espacio aéreo israelí. "Aviones de combate han interceptado con éxito un objetivo aéreo sospechoso que se dirigía a territorio israelí desde Siria", explica un comunicado militar oficial. En consecuencia, se activó una alerta de amenaza de infiltración de aviones hostiles en la región del Golán. "No hubo víctimas", resalta el texto. Por otra parte, un barco artillado tipo Saar 4.5 y aviones de combate han interceptado con éxito dos objetivos aéreos que se dirigían hacia territorio israelí desde el este. "Los objetivos no cruzaron hacia territorio israelí y no se activaron alertas", indica.