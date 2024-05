Feijóo ve en el choque con Milei otro intento de "polarizar" y afea a Sánchez que siga sin explicar la labor de su mujer

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de intentar "polarizar" la vida política, citando como último episodio el choque con el presidente de Argentina, Javier Milei. Tras marcar distancias con ambos mandatarios, ha recriminado al presidente del Gobierno español que siga sin explicar las actividades de su esposa, Begoña Gómez, advirtiendo de que "algo raro está ocurriendo", dado que esto no había ocurrido "jamás en 45 años de democracia". En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que Milei "hizo referencia a un sumario que está en Plaza de Castilla donde se está investigando posibles decisiones o actuaciones de la mujer del presidente del Gobierno". "Es evidente también que nunca, en 45 años de democracia, ninguna pareja del presidente de Gobierno de turno tuvo ningún problema en un juzgado", ha aseverado. Feijóo, que ha pedido esperar a ver qué "dice el juez" y "cómo se desarrollan estas diligencias", ha reconocido que sería "bueno" regular que la mujer o marido de la persona que ocupe la presidencia del Gobierno "declare sus actividades y su patrimonio en el inicio del mandato", algo que, a su juicio, ayudaría "probablemente para que no se vuelva a repetir lo que ha hecho presuntamente la mujer del presidente del Gobierno actual". A renglón seguido, ha subrayado que es un "disparate" comparar este caso con el que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien "no contrata ni actúa en relación con su pareja". Sin embargo, ha añadido que Sánchez "todavía no ha aclarado exactamente por qué ha hecho lo que ha hecho en el rescate de una compañía aérea cuyos directivos sí conocían a la pareja del presidente del Gobierno y habían financiado una presunta cátedra". "Y tampoco nos ha aclarado por qué la mujer del presidente del Gobierno ha escrito una serie de cartas en beneficio de unas empresas que han resultado adjudicatarias de contratos públicos en el Gobierno central", ha manifestado, para añadir que "algo raro está ocurriendo cuando no ha habido jamás en 45 años de democracia ninguna pareja de un presidente del Gobierno en la situación en la que se encuentra" Begoña Gómez. UN "TIC ANTIDEMOCRÁTICO" QUE VE "TREMENDAMENTE PELIGROSO" Feijóo ha recordado los ataques de Sánchez a Ayuso o a él mismo. "Lo que ha hecho Milei es más o menos lo que ha venido haciendo Sánchez contra mí o contra la señora Ayuso. A mí me ha dicho que yo era presidente del partido como consecuencia de la corrupción de mi partido. A la señora Ayuso le he dicho que vivía en una casa pagada con la corrupción. En definitiva, lamentablemente lo que está ocurriendo en nuestro país es que el Gobierno está polarizando la vida política", ha lamentado. A renglón seguido, ha subrayado que el presidente del Gobierno ha hablado de construir "un muro" y pretende "establecer una especie de censura" con los medios de comunicación, unos pasos que, a su entender, evidencian, un "tic antidemocrático tremendamente peligroso". ((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))