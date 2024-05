Ana Herminia rompe su silencio tras alejarse de la televisión: "Estoy destrozada pero volveré con más fuerza"

En el ojo del huracán desde que comenzó 'Supervivientes', Ana Herminia Illa no puede más. Las críticas a su novio Ángel Cristo Jr., las declaraciones de Bárbara Rey y Sofía Cristo confirmando que van a demandarla, su enfrentamiento con Arantxa del Sol y los rumores sobre su relación con Finito de Córdoba han sido demasiado y la venezolana ha dicho 'basta' y ha tomado una drástrica decisión. Sobrepasada, Ana Herminia se ha alejado de la televisión y ha anunciado que por el momento no volverá al plató del reality para defender a su amor. De baja médica y muy afectada por todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la 'nuera' de la vedette rompía su silencio el viernes en 'TardeAR': "Ahora le doy la razón a mi suegra que, igual que te suben igual te destruyen, ¡qué razón tenía!" ha reconocido, confesando lo injustamente tratada que se siente por parte de los medios de comunicación. Además, la novia de Ángel ha zanjado las especulaciones sobre su posible affaire con Finito de Córdoba y ha revelado lo que realmente pasó con el torero cuando tenía 17 años: "Yo era una niña preciosa y cuando se dio cuenta de que era virgen, hizo una 'espantá'. No ha habido relación. Cuando quiso entrar a matar le dije 'soy virgen' y el otro 'espantá', y ahí quedó" ha revelado. Unas declaraciones tras las que Ana Herminia ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press en un día muy especial, el de su cumpleaños (casualmente cumple años el mismo día que Arantxa del Sol), para contarnos cómo se encuentra y cómo sobrelleva la ausencia de Ángel en estos momentos tan complicados. "Estoy más o menos... Los médicos me han dicho que tengo que tener un poquito de reposo, así que voy a celebrar mi cumpleaños tranquila con mi familia, mi hija y mi hermana que vino de Holanda. Mi suegra tenía razón, estoy destrozada hija mía, pero oye, que cuando uno viene después viene con más fuerza" ha confesado, reconociendo que lo que más le gustaría es poder estar en esta fecha tan especial con su pareja: "Deseando que regrese ya, pero siempre apoyándole a tope". Una reaparición en la que Ana Herminia ha vuelto a desmentir que tuviese una relación con Finito. "Yo era una niña y ya está. Tenemos una amistad y de ahí no me saca nadie. Pasa nada hubo una relación más allá de una amistad. Es mi amigo, le quiero un montón y ya está. Se ha hecho mucho daño" asegura dolida, sin ocultar que "por una parte" comprende a Arantxa del Sol y su reacción ante los rumores de que su marido había tenido un affaire con ella: "Por esa parte sí pero por otra parte no la voy a entender jamás. Tú sabes por qué. Lo que puedo decir es que no hay nada oculto".