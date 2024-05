Christian Gálvez celebra sus 44 cumpleaños de forma íntima

Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, Christian Gálvez celebra sus 44 años con una comida de lo más especial, pero también de lo más íntima. Su historia de amor con Patricia Pardo fue uno de los bombazos del panorama nacional y el embarazo de la presentadora solamente demostraba lo que ellos han gritado a los cuatro vientos... su insaciable amor. Locamente enamorado de la periodista y viviendo junto a ella, Christian abandonaba el domicilio en la mañana de este domingo para comprar carne y disfrutar de una barbacoa en casa con sus más allegados. Una celebración íntima que refleja muy bien cómo es la pareja. No fue hasta pasados unos meses cuando se dejaron ver juntos ante las cámaras disfrutando de un paseo por las calles de Madrid y, desde entonces, aunque no se han escondido, si que han cuidado mucho su relación de la esfera pública. El pasado mes de diciembre Patricia daba a luz a su primer hijo en común con él, Luca, el tercero para ella, y abandonaban el hospital con una sonrisa en su rostro y asegurando que estaban exprimiendo al máximo el momento tan especial que estaban viviendo. No cabe duda de que ambos siguen estando ilusionados, enamorados y sobre todo, felices por la familia que han formado y por la buenísima relación que el presentador de televisión tiene con las hijas de Patricia. Hoy, el plan ha sido casero, pero no por ello menos importante... todo por esos 44 años que ha cumplido Christian.