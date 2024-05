Kiko Matamoros arremete contra el clan Campos por su acercamiento a Makoke

Después de arremeter en el estreno de 'Ni que fuéramos Shhh' contra Alejandra Rubio, Kiko Matamoros ha vuelto a hablar este jueves sobre las Campos y ha asegurado que su decepción no solamente ha sido con la pequeña del clan, también con su madre, de la que no entiende ciertos movimientos que ha hecho en los últimos meses. Cuando pensábamos que la relación de Matamoros con las Campos seguía siendo como siempre, parece que pasa por su peor momento, porque tras recalcar esta tarde que tiene mucho respeto al PADRE de Alejandra, María Patiño le preguntaba el porqué al padre y no a Terelu Campos. Ha sido en ese momento cuando el colaborador de televisión ha confesado que "a su madre no la respeto" porque "ha habido ahí un acercamiento extraño, porque si yo digo lo que Terelu me decía de determinada persona (Makoke) se escandaliza todo el mundo y los epítetos que le dedicaba"... asegurando que "de Makoke no ha hablado, pero sí me consta un acercamiento y un cambio de posición". Este sería el motivo por el que Matamoros ha acabado con la relación que tenía con las Campos, ya que con la hija, el motivo ha sido el mismo añadiendo también comentarios que hacía de su hija. Además, Kiko ha hablado también sobre el mensaje que le envió ayer en directo Alejandra y ha desvelado que lo borró, pero él antes de eso, le hizo captura de pantalla... explicando que en el mismo había frases ridículas como que seguía estando en la nevera de su casa una fotografía de ambos. Esta claro que el colaborador no perdona que las Campos hayan tenido un acercamiento con Makoke, de hecho lo ha calificado como "la mayor traición" por parte de Terelu ya que, aunque ignora porque lo ha hecho, supone que ha sido "por lo mismo que se acercaba a cualquiera que se acercaba a la hija, para darle cobijo".