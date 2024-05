Kiko Jiménez, expulsado de 'Supervivientes' ante una desolada Marieta: "Soy un jugón pero el juego ha terminado!

La de este jueves no era una nominación fácil. Se medían tres de los grandes aspirantes a ganador de 'Supervivientes 2024' y de los concursantes que más han dado que hablar esta edición y más han remado 'a favor de obra' por el reality: Kiko Jiménez, Aurah Ruiz y Marieta. Una noche complicada que comenzaba con la salvación de la mujer de Jesé -feliz por contar de nuevo con el apoyo de la audiencia- dejando completamente rota a la de 'La isla de las tentaciones' al saber que pasase lo que pasase ya no volvería a convivir con el de Linares porque uno de los dos diría adiós a la aventura. "Kiko aquí es como mi hermano, es como tener a alguien de mi familia y no quiero que se vaya. Para mí eres mi ganador" confesaba Marieta sin poder contener las lágrimas ante un emocionado Kiko. Sin embargo, el público es quien tiene la última palabra y el novio de Sofía Suescun se convertía en el último expulsado ante la desolación de la ex de Álex Girona. "Gracias por todo, gracias por darme la vida aquí Kiko. Vales millones, has sido mi hermano" reconocía destrozada mientras el de Jaén, mucho más entero, intentaba darle ánimos a su amiga mientras la abrazaba: "Lo vas a hacer genial, como lo estás haciendo, eres un ejemplo de superación". Y antes de abandonar la palapa, Kiko enterraba el hacha de guerra y dirigiéndose a sus compañeros destapaba la estrategia que ha seguido en el concurso -la de crear polémica y sembrar la discordia haciendo lo que mejor sabe hacer, televisión- y que por desgracia no le ha servido con el público. "Que quede claro que yo soy un jugón, pero el juego ha terminado y os quiero a todos" les decía, dejando claro que a pesar de sus enfrentamientos con Gorka, Arkano o Miri se lleva a todos y cada uno de sus compañeros. "Marieta ha sido de lo mejor que me llevo, haber conocido a alguien tan pura y haber vivido esta experiencia con ella" confesaba en su último adiós al reality. LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA KIKO Lo que Kiko no imaginaba es que su paso por 'Supervivientes 2024' todavía no termina aquí. Para su sorpresa, el novio de Sofía Suescun se reencontraba con Blanca Manchón en 'Olimpo' y descubría que uno de los dos -el elegido por la audiencia- volverá con sus compañeros a Playa Corinto ocupando el lugar que ha dejado libre Ángel Cristo Jr. con su expulsión disciplinaria. Una última oportunidad a la que el colaborador ha reaccionado con una mezcla de incredulidad y felicidad.

