Israel anuncia que enviará más tropas a Rafá para "intensificar" las operaciones militares en la ciudad

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha anunciado este jueves que el Ejército enviará más tropas a la ciudad de Rafá, en el marco del incremento de los bombardeos contra la ciudad y las repetidas incursiones en la misma, situada en la frontera con Egipto. "Esta operación continuará con fuerzas adicionales que entrarán (en la zona)", ha indicado, antes de agregar que "varios túneles han sido destruidos en la zona" y que "más túneles serán destruidos próximamente", según ha informado el diario 'The Times of Israel'. Así, ha incidido en que "esta operación se intensificará", apenas un día después de visitar la zona para analizar las operaciones en la ciudad, de donde han huido ya cerca de 600.000 palestinos, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Gallant ha recalcado además que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "no es una organización que pueda regenerarse", ya que "no tiene reservas, ni capacidad de fabricar armas, ni suministros, ni municiones". "No tiene capacidad para atender de forma adecuada a los terroristas heridos, lo que significa que los estamos agotando", ha zanjado. El Ejército de Israel ha incrementado durante las últimas semanas sus bombardeos contra Rafá y otras ciudades del enclave palestino y el 7 de mayo se hizo con el control del lado palestino del paso fronterizo, suspendiendo las operaciones humanitarias, lo que ha hecho aumentar la preocupación internacional por el ahondamiento de la crisis humanitaria a causa de la ofensiva, que deja ya cerca de 35.300 muertos.