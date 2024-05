Hezbolá dispara "más de 60 cohetes" contra posiciones del Ejército de Israel en los Altos del Golán

El partido-milicia chií Hezbolá ha lanzado este jueves "más de 60 cohetes" contra el norte de Israel y los Altos del Golán en respuesta a los bombardeos ejecutados el miércoles por el Ejército israelí contra el valle de la Bekaa, situado en el este de Líbano. "En respuesta a las agresiones israelíes contra el valle de la Bekaa, los combatientes de la resistencia han disparado más de 60 cohetes tipo Katyusha contra el mando de la 210º División en los Altos del Golán", ha dicho el grupo, según ha recogido la cadena de televisión Al Manar, vinculada a Hezbolá. El Ejército de Israel ha confirmado que alrededor de 40 proyectiles han cruzado la frontera tras ser disparados desde el sur de Líbano, tal y como ha informado el diario 'The Times of Israel', sin que por el momento haya detalles sobre víctimas o daños materiales. Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional. Durante la jornada del miércoles, el Ejército israelí afirmó que un dron kamikaze lanzado por Hezbolá alcanzó una instalación militar en el norte del país, causando daños materiales. En respuesta, Israel lanzó bombardeos contra los alrededores de la ciudad de Baalbek. El Ejército israelí y Hezbolá --respaldado por Irán y que cuenta con un importante peso político en Líbano-- mantienen una serie de enfrentamientos desde el 8 de octubre, un día después de los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, según las autoridades de Israel.