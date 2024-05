El Gobierno de Ecuador suspende durante diez días los apagones por la mejora del suministro energético

Las autoridades de Ecuador han anunciado este martes la suspensión durante diez días, hasta el 26 de mayo, de los apagones decretados en el marco de la grave crisis energética que sufre el país, alegando una mejora del suministro eléctrico. El ministro de Energía y Minas, Roberto Luque, ha indicado que no tiene programados racionamientos eléctricos por materia de déficit en la oferta de energía eléctrica, pero ha señalado que no puede descartar los cortes en su totalidad, anticipando cortes esporádicos. "En medio de la actual crisis energética, hemos logrado un avance significativo: lo que antes se generaba en un día, hoy equivale a una semana de producción adicional cada mes. Este progreso ha permitido evitar la programación de racionamientos en el país", ha declarado en una rueda de prensa. Por otro lado, Luque ha explicado que ha dejado de importar energía desde Colombia, ya que los precios son más altos de lo que cuesta generarla en Ecuador, si bien esta decisión es diaria porque depende de la oferta del país vecino y la demanda. También ha anunciado una gira por la región para valorar nuevos proveedores. El 30 de abril, anunció un acuerdo con Colombia para la compra de energía, una maniobra orientada a tratar de ponerle fin a los apagones eléctricos que sufre Ecuador desde hace semanas. Un día antes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que Bogotá estaba llevando a cabo "revisiones técnicas" para la venta de energía a su país vecino en aras de "resolver sus problemas de racionamiento". Noboa cesó a la anterior ministra de Energía, Andrea Arrobo, y declaró la emergencia a nivel nacional por estos cortes con el objetivo de garantizar la continuidad del suministro. Alertó también de posibles "sabotajes" que, sin embargo, no llegó a concretar.