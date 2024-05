Crónica del Real Madrid - Deportivo Alavés: 5-0

El Real Madrid sumó tres nuevos puntos en LaLiga EA Sports 2023-2024 y continuó con su ambiente festivo después de imponerse claramente por 5-0 este martes en el Estadio Santiago Bernabéu a un flojo Deportivo Alavés, que apenas opuso resistencia y que ya se dejó cualquier opción antes del descanso. La alegría sigue instaurada en el conjunto madridista que, después de festejar con su afición con una semana de retraso el título liguero, alargó la celebración con una goleada en un partido de 'guante blanco' y ante un rival que estuvo lejos de la intensidad necesaria para crearle problemas a un equipo que está a dos partidos de una temporada liguera para el recuerdo. El campeón no necesitó meterle demasiado ritmo a un encuentro que encarriló muy pronto con un once que se puede parecer mucho al que dispondrá Carlo Ancelotti el próximo 1 de junio en Wembley en la final de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund y al que aspira cada vez más Thibaut Courtois. El portero belga solventó con mucha firmeza el trabajo que tuvo, con una decena de paradas, alguna que recordó al de antes de la lesión. A su lado brilló un Vinícius Jr que firmó un doblete y no aflojó en ningún momento, mientras que Jude Bellingham tuvo más 'chispa' con gol y dos asistencias. Tras ofrecer su trofeo de campeón de LaLiga EA Sports, el Real Madrid tomó de inmediato el mando del partido, aunque antes recibió un pequeño susto con un balón suelto en el área y con Courtois tapando bien a Samu Omorodion. El intento del internacional Sub-21 fue el único 'babazorro' en los primeros 45 minutos junto a un potente disparo de Ianis Hagi, apellido de buen recuerdo en el Bernabéu, bien repelido por el belga. El resto fue todo de color madridista. Impulsado por Vinícius Jr, siempre incisivo en todas sus acciones, el Real Madrid marcó pronto, no por medio del brasileño sino de su 'pichichi', Bellingham, que 'cazó' un buen pase de Toni Kroos con su zurda para enviar parabólicamente la pelota a la red de Owono, titular por Antonio Sivera, aunque su primer deseo fuese buscar la entrada de Dani Carvajal. El tempranero tanto, decimonoveno gol del inglés, pareció 'matar' cualquier intento de resistencia de los de Luis García Plaza, que tampoco se encerraron con descaro y ofrecieron espacios para que el 'tridente' ofensivo local pudiese correr. Sin embargo, el 2-0 llegó de otra manera, con Bellingham filtrando un gran pase a Camavinga, cuya maniobra en el área le permitió encontrar a 'Vini', de nuevo en su posición de '9', para empujar el 2-0. COURTOIS Y VINÍCIUS BRILLAN El '7', que acabó el primer tiempo más volcado hacia la derecha para acomodar a Rodrygo en 'su' lado, continuó intentándolo hasta el descanso, al que se llegó con 3-0 tras un potente disparo de Fede Valverde tras pase de Bellingham. Segundo gol en Liga del uruguayo, que no marcaba desde septiembre ante la Real Sociedad. Tras el paso por vestuarios, el guión no varió demasiado. Los dos técnicos no realizaron modificaciones y el Real Madrid continuó dominando, pero el principal protagonista fue Courtois, con dos paradas de mérito, sobre todo una a un disparo cercano de un Hagi que había hecho un control delicioso. Owono le dio réplica con otra buena mano a Rodrygo. Arda Güler, por un Camavinga que había dejado un amago de jugada maradoniana, fue el primer cambio de Ancelotti, mientras que García Plaza metía uno triple (Guridi, Tenaglia y Alkain) para tratar de poner algo de emoción a un choque sin alteraciones y donde Carvajal rozó el 4-0 tras un gran pase de Bellingham. Sí llegó poco después tras otra asistencia del inglés transformada en un gran tanto de Vinícius. El campeón siguió disfrutando y pese a los esfuerzos de Owono, que amargó la noche a Rodrygo, Güler continuó con su idilio con el gol para cerrar la 'manita' y Courtois continuó abortando las opciones visitantes de maquillar el marcador. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL MADRID, 5 - DEPORTIVO ALAVÉS, 0 (3-0, al descanso). --ALINEACIONES. REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Nacho, Militao (Rüdiger, min.72), Mendy; Valverde (Mario Martín, min.82), Kroos (Ceballos, min.72), Camavinga (Güler, min.62), Bellingham; Rodrygo y Vinícius. ALAVÉS: Owono; Gorosabel (Tenaglia, min.62), Abqar, Rafa Marín, Duarte; Guevara (Guridi, min.62), Blanco; Álex Sola (Alkain, min.62), Hagi (Panichelli, min.71), Rioja; y Omorodion (Rebbach, min.78). --GOLES. 1-0, minuto 10. Bellingham. 2-0, minuto 27. Vinícius Jr. 3-0, minuto 45+1. Valverde. 4-0, minuto 70. Vinícius Jr. 5-0, minuto 82. Güler. --ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C. Balear). Amonestó a Vinícius Jr (min.53), por el Real Madrid, y a Duarte (min.50), por el Deportivo Alavés. --ESTADIO: Santiago Bernabéu.