La mujer de José Luis Martínez-Almeida, Teresa Urquijo, protagonista de la celebración del Real Madrid

Tras convertirse matemáticamente en campeón de Liga el pasado 4 de mayo, y después de su remontada histórica en el Santiago Bernabeu frente al Bayern de Munich con la que se han clasificado para la final de la Champions League de la manera soñada, el Real Madrid ha celebrado su 36º campeonato liguero ante medio millón de aficionados que han abarrotado la plaza de Cibeles para aplaudir a sus jugadores. Pero antes de ofrecer la Liga a su afición, el presidente Florentino Pérez, el entrenador Carlo Ancelotti y toda la plantilla blanca cumplieron con los compromisos institucionales visitando tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, donde han sido recibidos por José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso. No es ningún secreto que el alcalde de la capital es un apasionado del Atlético de Madrid, lo que ha desatado las bromas y los chascarrillos de algunos jugadores, que no dudaron en preguntar al político popular si ya se había hecho del Real Madrid. Siempre cercano, Martínez-Almeida ha dejado claro que no piensa cambiar sus colores -de hecho evitó entre risas ponerse la camiseta blanca personalizada que le regalaron los merengues a pesar de la ovación del público-, revelando que sin embargo tiene al 'enemigo' en casa. Con Teresa Urquijo presente ocupando un discreto lugar en primer fila durante el acto, el alcalde ha revelado que su mujer es madridista y ha contado la anécdota que vivieron durante la semifinal de la Champions: "Ahora soy un matrimonio mixto: ella es de ellos y yo soy de los otros". "El otro día estuve en el partido del Bayern. Minuto 85, 0-1, y me envía el siguiente mensaje: 'Por favor, activa tu modo talismán'. Mi respuesta es: 'No te preocupes, vais a meter 3'. No me equivoqué, porque uno lo anularon". "Y lo siguiente que le dije es: 'Y lo va a meter Joselu", ha relatado, convirtiendo a su esposa en la inesperada protagonista de la celebración.