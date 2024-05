David Solomon de Goldman Sachs dice que “son buenos tiempos” para el banco y la economía

(Bloomberg) -- Los inversionistas de Goldman Sachs Group Inc. se mostraban escépticos, sus beneficios caían y su director ejecutivo se encontraba bajo presión. Aproximadamente un año después, David Solomon puede sonreír.

“Cuando los tiempos son buenos, las cosas nos sientan bien”, dijo Solomon en una entrevista con Bloomberg Television durante una cumbre sobre empresas francesas en Versalles. “Cuando los tiempos son más difíciles, las cosas no funcionan tan bien”. Si colegas inteligentes trabajan juntos y pueden atender a los clientes, “lo haremos bien”.

Las acciones del banco han alcanzado niveles récord, gracias en parte a un aumento de la utilidad en el primer trimestre liderado por sus operadores, junto con los banqueros que están capitalizando un repunte de los acuerdos.

Después de un largo período de tranquilidad, el mercado de ofertas públicas iniciales “se ha abierto”, dijo Solomon. Sin embargo, le preocupa que “cada vez menos” empresas coticen en bolsa.

“Eso es preocupante”, dijo. “Obviamente hay una gran cantidad de capital disponible en los mercados privados, pero creo que es importante que tengamos mercados de capitales abiertos, acomodaticios y fuertes”.

El nivel de actividad se recuperará en el segundo semestre, pero “no será tan sólido como durante 2021”, añadió. El entusiasmo por las fusiones y adquisiciones también se ha recuperado, afirmó Solomon. Anticipa niveles más normalizados de actividad de acuerdos para fin de año.

La reciente trayectoria de Goldman ha sido tumultuosa, especialmente debido a su desafortunado impulso hacia la banca minorista. El banco pasó gran parte del año pasado desarticulando ese esfuerzo en medio de una desaceleración más amplia, con el objetivo de recuperar a inversionistas centrándose en el trabajo central de Wall Street: la banca comercial y de inversión. Ese enfoque de regreso a lo básico ha dado sus frutos a medida que el banco se reorienta como una empresa más simple.

Otra parte clave de esa estrategia es expandir el negocio de gestión de activos y patrimonio, lo que facilita su dependencia de los volátiles ingresos comerciales.

El banco tiene “espacio para crecer” allí, afirmó Solomon. Consideraría una adquisición importante, aunque el listón para algo “muy significativo o transformador sería muy, muy alto”.

“A toda máquina”

Solomon también se siente bien con la economía y dice que “va bastante bien”. Anteriormente este año, dijo que era probable que la inflación sea más persistente de lo que los mercados habían anticipado. Otros directores ejecutivos, dijo entonces, le habían dicho que las condiciones económicas para los consumidores de bajos ingresos se habían vuelto más difíciles, lo que había llevado a cambios en el gasto.

Este mes, Goldman anunció que estaba recontratando a Rob Kaplan, que pasó más de 20 años en la compañía antes de convertirse en presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas. Será vicepresidente y miembro del comité directivo de la empresa.

“Decidimos que debería regresar a casa”, dijo Solomon, y agregó que esto coloca a otro alto directivo del banco en Dallas.

Kaplan renunció a la Fed de Dallas tras las revelaciones de que había negociado acciones durante la pandemia, mientras que la Fed intervino en los mercados bursátiles en una amplia gama de activos. Un informe publicado en enero dijo que Kaplan no violó la ley, aunque señaló que no informó las fechas en las que se ejecutaron sus operaciones ni las transacciones que involucraban contratos de opciones. El organismo de control interno de la Fed dijo que creó la “apariencia de un conflicto de intereses”.

Incluso cuando el precio de las acciones de Goldman subía y bajaba el año pasado, Solomon no perdió la fe en su banco: “siempre me he sentido bien con Goldman Sachs”.

