Alcanzado un buque en el mar Rojo en un presunto ataque con misiles de los rebeldes hutíes

Un misil ha alcanzado un carguero en la noche de este sábado frente a las costas de Yemen, según ha informado la empresa británica de seguridad marítima Ambrey, que sospecha de la implicación de los rebeldes hutíes sin que éstos se hayan atribuido por el momento la autoría. "Un carguero con bandera de Antigua y Barbuda fue alcanzado por un misil a 83 millas naúticas al sureste de Adén (Yemen) (...). Se declaró un incendio que fue neutralizado (...). Personas en pequeñas embarcaciones en las inmediaciones abrieron fuego contra el buque durante el incidente", ha indicado la compañía en un comunicado recogido por el portal de noticias yemení Marebpress. En la nota, Ambrey ha explicado que el barco atacado se dirigía "hacia el suroeste a lo largo del Golfo de Adén a una velocidad de 8,2 nudos cuando la estación delantera fue alcanzada por un misil", provocando un incendio que fue sofocado. Un segundo misil fue lanzado pero no consiguió alcanzar el barco que, según la empresa, cambió su rumbo hacia puerto con mayor velocidad. Además, ha añadido, "no se han reportado heridos" a causa del ataque. Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKTMO, por sus siglas en inglés) ha confirmado los hechos, ha asegurado que las autoridades yemeníes los están investigando y ha pedido precaución a las embarcaciones que transiten por la zona. En un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, este organismo dependiente de la Marina Real de Reino Unido, ha informado además de que fue el capitán de un barco quien dio el aviso del incidente. Si bien la empresa ha aludido a los rebeldes hutíes, que por el momento no se han atribuido la autoría de los ataques, algo que, en cambio, hacen con frecuencia a través de su portavoz para las operaciones militares, Yahya Sari. Los rebeldes hutíes respaldados por Irán, que controlan las zonas más pobladas de Yemen, han lanzado ataques contra territorio de Israel y contra buques a los que achacan algún tipo de relación con el país a raíz de la ofensiva desatada contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen, en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en el mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico.

