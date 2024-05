Rappel defiende públicamente a Bárbara Rey y Sofía Cristo

La polémica entre Bárbara Rey, Sofía y Ángel Cristo Jr. está dando mucho que hablar, tanto que ahora hemos sabido que madre e hija han ampliado la demanda que han interpuesto contra el concursante de 'Supervivientes 2024' y su mujer por las declaraciones que han hecho públicamente sobre ellas. Esta semana pudimos hablar con Rappel, muy amigo de la familia y nos ha confesado que no le parece bien lo que el hijo de la vedette ha hecho con ella y su hermana porque "No considero que él tenga razón de hablar así de su madre". El vidente desvela que "mi deseo es que hagan las paces, que yo no te digo a la mujer que vayan a estar viajando juntos, pero que van a llegar a hacer las paces, seguro, porque yo a angelito no le veo rencoroso". Además, ha querido quitar importancia a lo que está pasando en esa familia porque "en cualquier lazo familiar, tú puedes, de alguna manera, solapar, olvidar, perdonar, y a una madre, pues como una madre a un hijo, le perdona todo" por eso él cree que "llegará un momento en que va a haber un poco de armonía entre ellos". Eso sí, ha querido defender a Sofía de todo lo que su hermano está diciendo de ella en televisión, asegurando que "es una chica estupenda y yo veo que él lo está diciendo en unos momentos de rabia, yo creo que él no piensa bien lo que está diciendo, yo no veo que él haya hecho como un juramento de no acercarse nunca".