Previa del FC Barcelona - Real Sociedad

El FC Barcelona recibe este lunes a la Real Sociedad en el Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00) en el cierre de la jornada 35 de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que ambos deben buscar la victoria para no perder fuelle en sus respectivas luchas por el subcampeonato, los 'culers', y la Liga Europa, los donostiarras. Saber qué han hecho los rivales puede beneficiar, o todo lo contrario, a Barça y Real Sociedad cuando salten al terreno de juego de Montjuïc. Quedan solo cuatro jornadas y, quien pierda y en función del resto de resultados, podría tener un cierre de competición de lo más complicado. Los blaugranas están terceros en la tabla tras perder el derbi catalán frente al Girona en Montilivi (4-2) --mismo resultado que, a la inversa, se dio en Barcelona (2-4) en la primera vuelta--, a dos puntos de un Girona que, tras encadenar tres victorias seguidas, se dejó un punto el viernes en el minuto 99 ante el Deportivo Alavés (2-2). Así, volver al segundo lugar está en su mano. Con dos derrotas en las últimas cinco jornadas, el Barça no puede volver a fallar en ese intento de que el subampeonato sea suyo y, así, obtener el billete para la siguiente Supercopa de España. Poder optar a un nuevo título vale más que el supuesto honor de ser segundo y no tercero. Para afrontar esta cita crucial, el técnico blaugrana, Xavi Hernández, sigue contando con las bajas por lesión de Frenkie De Jong, Alejandro Balde y Gavi. El resto están bien, pero dada la imagen que dio el equipo en Montilivi, podría optar por hacer cambios. Se espera que Raphinha vuelva a ser titular y quizá Fermín pueda ser de la partida. En la primera vuelta, el Barça se llevó 'in extremis' el triunfo del Reale Arena con un gol de Ronald Araujo en el descuento. Un centro preciso de Ilkay Gündogan al espacio lo aprovechó a la perfección el central uruguayo, llegando libre de marca desde atrás y superando la meta donostiarra. Así que la Real Sociedad, más allá de que se juega muchísimo, busca la revancha. Sabe cómo hacerlo, ya que la temporada pasada ganó por 1-2 en el Spotify Camp Nou gracias a los goles de Mikel Merino, nada más empezar (5') y de Alexander Sorloth en el 72', aguantando bien el triunfo pese al tanto final de Robert Lewandowski en el descuento. Eso sí, el Barça llevaba 24 victorias seguidas en Liga como local ante los 'txuri-urdines'. El equipo de Imanol llega a Barcelona sin los lesionados Merquelanz, Carlos Fernández, Aihen Muñoz, Zubeldia y Galán, baja de última hora que deja casi al descubierto el lateral zurdo. Igual que en un Barça donde, salvo sorpresa, volverá a jugar Cancelo a pierna cambiada. Además, el técnico donostiarra tiene las dudas de Zubimendi --últimamente pretendido en Can Barça-- y de Tierney, si bien la gran novedad podría ser la vuelta de Hamari Traoré, que lleva toda la semana entrenando con el grupo y estará listo para jugar. La Real Sociedad llega a este choque tras ganar en la última jornada a Las Palmas (2-0), una victoria que se les resistía en las tres últimas jornadas, con empates contra Getafe y Almería y una derrota contra el Real Madrid. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Christensen, Pedri, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha. REAL SOCIEDAD: Remiro; Odriozola, Pacheco, Le Normand, Hamari Traoré; Turrientes, Brais, Merino; Kubo, Oyarzabal y Becker. --ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C. Balear). --ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys. --HORA: 21.00/Movistar LaLiga.