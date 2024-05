Eduardo Navarrete sale en defensa de Nebulossa tras las críticas

Todas las miradas están puestas en Eurovisión 2024 y en la actuación de Nebulossa después de su comentada -y a veces criticada- canción. A pesar del mensaje que muchos aseguran que tiene el tema musical, muchos no lo han entendido o no creen que sea digno de un festival así. Este fin de semana hablábamos con Eduardo Navarrete y lo cierto es que se mostraba expectante ante la actuación de la artista... tanto que salía en su defensa: "Viva Zorra" y aseguraba que "me parece lo más. Después de haber visto cómo la gente se vuelca y cómo la gente se sabe el tema y cómo todo, da como esa esperanza, ¿no?". Eso sí, el diseñador nos explicaba que ha perdido la confianza en el concurso tras la participación de Rosa López en 2002: "Yo creo que, en mi opinión, que yo dejé de ver Eurovisión cuando Rosa de España, o sea, imagínate, sí, fue como una desilusión tan grande que de repente fue como: ya nunca más". Navarrete se dejaba ver en el cumpleaños de Ra Castillo y le dedicaba unas bonitas palabras a su amigo: "Que está muy bueno, que está muy bueno, que es un tío majísimo y súper simpático y, como ya te he dicho, muy generoso".