Bosco Martínez-Bordiu presenta a su nueva novia, Aitana

Hace un año Bosco Martínez-Bordiu y Adara Molinero se enamoraban durante 'Supervivientes 2023', afianzando su relación al terminar el reality. Sin embargo, y tras un verano paseando su amor por toda la geografía española, con la llegada de septiembre también lo hacía la ruptura de la televisiva pareja. Mientras la influencer no tardaba en rehacer su vida amorosa con su entrenador personal, Álex Ghita, nada sabíamos de cómo estaba el corazón del sobrino de Pocholo Martínez-Bordiu, que palpita con más fuerza que nunca. ¡Vuelve a estar enamorado! Y tan en serio va con su nueva pareja, Aitana, que no ha dudado en presentarla oficialmente en el evento más multitudinario de la semana, la fiesta con la que MÓ de Multiópticas ha celebrado la tercera edición de su 'Casa MÓ'. Abrazados, cómplices y de lo más sonrientes, Bosco y su nueva novia han presumido de su felicidad ante las cámaras, aunque por el momento el último ganador de 'Supervivientes' prefiere no poner etiquetas a su relación: "Estoy feliz como una perdiz. Es una amiga mía que se llama Aitana, aliada de aquí hasta la muerte. Imagínate, me encanta". "Yo estoy enamorado de la vida y siempre hay que celebrar el amor. Yo no cierro las puertas al amor nunca" ha confesado entre risas, pidiendo que si vemos a Cupido le avisemos "porque tengo unas cuentas pendientes con él". No sabemos si en serio o en broma, Bosco se ha pronunciado sobre el fichaje de su tío Pocholo por 'Masterchef Celebrity' y nos ha contado su receta estrella, "el arroz con gaviotas". "Gaviotas de mar, una cosa interesantísima, vaya. Tendrás que probar su plato, yo aún no me he atrevido. Tío Pocho tiene buen gusto para todo, así que para la comida también" ha añadido, revelando lo especial que es para él el aventurero: "¡Tío Pocho solo hay uno! ¡Mucho Pocho! He cogido de él el saber vivir y el estar presente. Es enorme. Como si fuese un segundo padre, vaya".