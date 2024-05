Ángel Cristo Jr. descoloca a Arantxa del Sol con una advertencia desconcertante

Arantxa del Sol ha vivido este jueves una noche repleta de tensión. Y no solo por su esperadísimo cara a cara con Ana Herminia tras los rumores de relación entre la novia de Ángel Cristo Jr. y su marido, Finito de Córdoba, sino porque el hijo de Bárbara Rey se ha acordado de ella y le ha lanzado una desconcertante advertencia desde Honduras que ha dejado a todos -incluido a la modelo- sin palabras. Líder de su equipo, Ángel ha nominado directamente a Gorka Ibarguren "porque si" y a continuación ha dedicado un sorprendente mensaje a la presentadora: "No tiene nada que ver, pero mis valores son el honor, el valor, la lealtad, ¿cuáles son los tuyos, Arantxa? Cuenta lo que pasó en la lancha" ha expresado muy serio. Atónito, Jorge Javier Vázquez reconocía estar "perdido" y preguntaba al hijo del domador a qué se refería con su mensaje a la presentadora. "Que cuente lo que pasó en la lancha" ha insistido sin aclarar su sentencia a la que comenzó el reality siendo su gran apoyo. Arantxa, desencajada y haciendo gesto de negación con la cabeza, escuchaba a Ángel, aunque no ha podido aclarar qué ha querido decir el hijo de la vedette -algo que parece que ella sí ha entendido- porque se han quedado sin tiempo y la gala ha llegado a su fin. Tendremos que esperar hasta el domingo para ver si la modelo arroja un poco de luz tras la surrealista advertencia del superviviente.