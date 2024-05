Martínez-Almeida celebra que Real Madrid y Champions sean "indisociables"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado que el Real Madrid y la Liga de Campeones sean "indisociales", tras conseguir el equipo madridista llegar a una nueva final de la máxima competición europea, mientras que la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, ha felicitado al club "más laureado de la historia". El Real Madrid se ha clasificado para la final de la Liga de Campeones 2023-2024 después de ganar 2-1 este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu al Bayern Múnich alemán, gracias a un doblete del delantero español Joselu Mato en los compases finales de un emocionante encuentro de vuelta de las semifinales. "La viví en el palco y les voy a decir una cosa, la viví con la tranquilidad de la certeza de que el Real Madrid iba a ganar. De verdad, no tenía ninguna duda. En el descanso se me acercaron varias personas del Real Madrid, todos saben cuál es mi equipo, y les dije, no os preocupéis, si los que os hemos sufrido durante tantos años sabemos perfectamente lo que va a pasar", ha expresado Almeida. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha subrayado la "extraordinaria semifinal" que jugó el Real Madrid en el Bernabéu en una noche que fue "más mágica que nunca". "Es un éxito para los madridistas pero para toda la ciudad que nuevamente vamos a estar representados en esa final de la Champions en Wembley y desearles el mayor de los éxitos", ha señalado la vicealcaldesa.