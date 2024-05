Polémica en Francia por las imágenes de Mbappé y Dembelé de fiesta mientras jugaba el PSG: la aparición de una misteriosa mujer que deslumbró a Kylian

Los videos de Mbappé y Ousmane Dembelé mientras jugaba el PSG

Este domingo, mientras el PSG cerraba su campaña de campeón en la Ligue 1 con un triunfo por 2 a 0 como visitante ante el Metz (que deberá jugar una Promoción para quedarse en la élite), Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé fueron filmados y fotografiados mientras estaban de fiesta en las playas de Cannes. Es que el entrenador Luis Enrique optó por darles descanso a varios de los habituales titulares pensando en la final de la Copa de Francia ante Olympique Lyon, a disputarse este sábado 25 de mayo. No obstante, la exposición de la escapada de los delanteros generó controversia en la prensa de Francia y, sobre todo, en los aficionados. El foco principal quedó posado en Kiki, quien ya anunció que no continuará, y todo indica que a partir de junio pasará a las filas del Real Madrid. Y en la supuesta “falta de compromiso” del ex Barcelona, que ni siquiera se dispuso a ver por TV qué ocurría con sus compañeros.

“Los seis jugadores que descansaron tienen total libertad para hacer lo que quieran, para ir a donde quieran, para descansar, para desconectar. Si están en Cannes, Asturias o lo que sea, eso no me interesa. No es un problema”, le restó importancia el entrenador, pero la polémica ya estaba instalada. Mientras tanto, una escena de estos días de jolgorio protagonizados por Mbappé se convirtió en viral.

También acompañado por Dembelé, además su colega de selección en la búsqueda de que Francia se quede con la Eurocopa de alemania en poco más de un mes, y junto a otros jugadores del PSG, en la filmación se ve a Mbappé, de 25 años, sentado en una mesa junto al mar y departiendo animado con Ousmane y otro interlocutor. En un momento dado, en medio de la fiesta, entra en escena una dama con la bandera de Países Bajos. Distraído, la Tortuga Ninja parece no prestarle atención, hasta que levanta la vista. “¡Ou!”, se lee en sus labios su reacción al verse ante la mujer.

La mujer que deslumbró a Mbappé en su escapada con Dembelé

No se supo si hubo algo más allá del contacto visual, pero lo llamativo es lo que pasó con la joven a partir de la viralización del video. Su nombre e imagen de frente (dado que en la filmación surge de espaldas) eran un misterio. Hasta que un amigo y seguidor en Instagram de Leatsa (tal su usuario en dicha red) la aguijoneó con un comentario: “Yo creo que Kyck te he echado el ojo”. Y ella se encargó de compartirlo, lo que le reportó una verdadera revolución.

Hubo usuarios que le hicieron un seguimiento y detectaron que, cuando resultó identificada, tenía poco más de 700 followers. Hoy superó la barrera de los 25.000 y continúa creciendo. Más allá del affaire video y la acusación de desapego por el club que está a punto de abandonar, Mbappé ya mira hacia el horizonte. Y allí surge el Real Madrid, que puede llegar a recibirlo como campeón de la Champions League si supera al Borussia Dortmund el próximo sábado 1° de junio en el mítico estadio de Wembley.

LEATSA, LA MUJER QUE CAUTIVÓ A MBAPPÉ

