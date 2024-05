Airbnb sufre mayor caída en un año por débiles perspectivas de viajes

(Bloomberg) -- Las acciones de Airbnb Inc. registraron la mayor caída en un año después de que la empresa de alquiler de viviendas presentara proyecciones mediocres por segundo trimestre consecutivo, indicando que el crecimiento del gasto en viajes se desacelerará antes de la temporada alta de verano.

Los ingresos del trimestre actual, que finaliza en junio, se ubicarán entre US$2.680 millones y US$2.740 millones, pronosticó la compañía el miércoles en una carta a los accionistas. Los analistas esperaban US$2.740 millones. En el comunicado, Airbnb atribuyó la proyección al hecho de que el feriado de Santa cayó antes en 2024, así como a los obstáculos vinculados al tipo de cambio.

La acción descendía un 6,3% a las 10:42 a.m. en Nueva York, la mayor caída desde el 10 de mayo de 2023.

Airbnb y sus rivales han estado trabajando para establecer una nueva normalidad desde que el mundo salió de la pandemia de covid-19. La recuperación de la industria ha sido irregular, con una demanda que ha crecido más rápido en algunas regiones y ha disminuido en otras debido al diferente ritmo de reapertura de los confinamientos. La semana pasada, Booking Holdings Inc. entregó perspectivas peores de lo esperado, mientras que Expedia Group Inc. publicó resultados decepcionantes.

Airbnb, que se especializa en viviendas compartidas y alquileres vacacionales tanto en ciudades urbanas como en destinos rurales, experimentó una desaceleración en las noches reservadas en Norteamérica en el primer trimestre. La empresa ha hecho un esfuerzo de marketing para diferenciar sus alquileres de los hoteles, con la esperanza de que las personas que viajan en grupo opten por alquilar casas con varias habitaciones. La compañía dijo que las reservas para grupos de seis o más personas eran el segmento de más rápido crecimiento en la región.

El crecimiento en el período actual de noches y experiencias reservadas, una métrica clave de la industria, será “relativamente estable” en comparación con el aumento del 9,5% que registró en el primer trimestre. La cifra es inferior a las expectativas de los analistas, que esperaban un aumento de aproximadamente el 12%. También representa la menor tasa de crecimiento desde 2020, lo que sugiere que la demanda global se ha normalizado tras el auge inicial de los viajes tras la pandemia.

Las perspectivas eclipsaron un informe mejor de lo esperado para el primer trimestre, en el que los ingresos superaron las estimaciones, con un crecimiento del 18% a US$2.140 millones, gracias a ganancias especialmente fuertes en Asia y América Latina.

La empresa espera que el crecimiento de los ingresos vuelva a acelerarse en el tercer trimestre, ya que eventos internacionales clave como los Juegos Olímpicos de verano en París y la Eurocopa en Alemania están impulsando la demanda de viajes en la temporada alta de verano.

La continua recuperación de los viajes internacionales ha sido un punto positivo para la industria de viajes, incluida Airbnb, cuyas operaciones en América Latina y Asia han experimentado un crecimiento más rápido que en Estados Unidos. También ha estado invirtiendo más en mercados menos maduros en esas regiones para generar ganancias a corto plazo, incluida la introducción de estadías de edición limitada inspiradas en íconos culturales locales.

