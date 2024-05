Ágatha Ruiz de la Prada desvela cómo es su nieta Deva

El pasado 5 de abril Ágatha Ruiz de la Prada se conviertía en abuela primeriza tras el nacimiento de Deva, la primera hija de su hijo Tristán Ramírez (36) y de una reputada científica vasca con la que mantiene una discreta relación desde hace algún tiempo. La diseñadora, que nunca ha ocultado sus deseos de ser abuela y tener muchos nietos a los que consentir, está encantadísima, y así nos ha contado orgullosa en su última aparición en Madrid, revelando cómo es y cómo se porta la pequeña con la que no disimula que se le cae la baba: "¿Cómo es de mona mi nieta? Estoy feliz, la verdad que es una niña ideal, espectacular y bueno ya me tocaba, ¿no?". "Todavía no le cambio los pañales ni le doy biberones porque es demasiado pequeñita" confiesa, explicando por qué Tristán y su pareja decidieron llamar Deva -que significa "celestial" y "brillante" y para los budistas son seres similares a los dioses- a su primera hija. "Si hubiera nacido chico se hubiera llamado Deva y al ser chica pues igual, es un hombre que han elegido ellos, la verdad que es una moda ideal" explica. "Se porta genial, pero es que sabes cómo nació ya... tardó mucho en nacer, costó un montón y ya nació para hacer la Comunión la niña. Ha salido grandísima y ha salido como muy contenta, muy feliz y muy buena" nos ha contado orgullosa. ÁGATHA CIERRA LA PUERTA A UN ACERCAMIENTO A CARMEN LOMANA Una felicidad que se ha esfumado cuando le hemos preguntado por Carmen Lomana, que como reconoce le da tanta "pereza" que no tiene nada que decirle: "No quiero nada. No me ha felicitado por el nacimiento de mi nieta ni quiero. Relaciones cortadas y relaciones felices" ha sentenciado. Y de una socialité a otra, Victoria Federica, en el punto de mira tras sincerarse en el podcast de Vicky Martín Berrocal y confesar que en ocasiones se siente "enjaulada" por la presión mediática que sufre. Y aunque siente una gran simpatía por la hija de la infanta Elena, no ha dudado en recriminarle su actitud durante la final del Mutua Madrid Open de tenis: "Se pasó todo el partido mirando el móvil. A lo mejor yo también miré un poco, pero bueno, en fin, yo no soy royal" ha comentado.