Rusia justifica sus próximas maniobras nucleares por las palabras de Macron sobre enviar tropas a Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha explicado este lunes que los ejercicios nucleares del Ejército ruso previstos para un futuro próximo están motivados por las declaraciones de líderes internacionales, como el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de desplegar tropas en Ucrania. "Si me preguntan de qué declaraciones de representantes occidentales estamos hablando, es obvio que estamos hablando de una declaración del señor Macron", ha señalado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien también recuerda las palabras de "representantes británicos", en referencia al ministro de Asuntos Exteriores, David Cameron. "Han hablado de su intención de enviar contingentes armados a Ucrania, es decir, de exponer a los soldados de la OTAN ante el Ejército ruso", ha expresado el portavoz del Kremlin en rueda de prensa, según recogen agencias oficiales rusas. En ese sentido, Peskov ha señalado que al tratarse de "una escalada de tensión completamente nueva" y "sin precedentes", es necesario tomar "medidas especiales". RUSIA CONVOCA A LOS EMBAJADORES DE FRANCIA Y REINO UNIDO Poco después, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha informado de que ha convocado en su sede en Moscú a los embajadores de Francia, Pierre Levy, y de Reino Unido, Nigel Casey, por estos hechos. En lo que respecto al embajador Casey, Exteriores ha explicado en un comunicado que se le ha trasladado el descontento de las autoridades rusas, para quienes este tipo de declaraciones evidencian la cada vez mayor participación de Reino Unido en el conflicto, lo que puede suponer "inevitables consecuencias catastróficas". Este lunes, el Ministerio de Defensa ha anunciado que, siguiendo instrucciones del presidente ruso, Vladimir Putin, se han puesto en marcha los preparativos para realizar en un futuro cercano ejercicios militares con "armas nucleares no estratégicas" en respuesta a las "amenazas" de algunos líderes occidentales. En un mensaje en sus redes sociales este lunes, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, el expresidente Dimitri Medvedev, ha advertido de que enviar tropas occidentales a Ucrania supondrá la "entrada directa" de esos países en la guerra, por lo que se verían obligados a responder y "no en territorio ucraniano". "En este caso, ninguno de ellos podrá esconderse ni en el Capitolio, ni en el Palacio del Elíseo, ni en el número 10 de Downing Street. Vendrá una catástrofe mundial", ha advertido Medvedev en su cuenta de Telegram. Si bien la posibilidad de una intervención directa de las tropas de la OTAN en Ucrania fue sugerida a finales de febrero por el presidente Macron, gran parte de los socios de la Alianza descartaron tal extremo.