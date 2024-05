La hepatitis B está infravalorada e infratratada en todo el mundo, según un estudio

Nuevos datos revelan una infravaloración y un infratratamiento de la hepatitis B crónica (VHB) a nivel global, especialmente entre las mujeres y las minorías asiáticas de Occidente, según detalla un nuevo estudio publicado por la compañía Elsevier en la revista 'Journal of Hepatology'. "En la práctica clínica seguimos viendo pacientes con enfermedad hepática avanzada debida al VHB a pesar de disponer de vacunas para la prevención y de una excelente terapia oral para aquellos que son elegibles para el tratamiento. Simplificar y ampliar el tratamiento del VHB es crucial", indican los investigadores. Con el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de eliminar las hepatitis víricas para 2030, para los expertos es necesario realizar una labor de divulgación específica para reducir las nuevas infecciones y las muertes. Esta nueva investigación proporciona a los profesionales y a los responsables políticos datos sólidos para seguir mejorando las orientaciones actuales sobre el cumplimiento de este objetivo, así como para ayudar a mejorar los resultados de los pacientes. El investigador principal, Mindie H. Nguyen, de la División de Gastroenterología y Hepatología del Centro Médico de la Universidad de Stanford y del Departamento de Epidemiología y Salud de la Población de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford (EEUU), ha destacado la importancia de este estudio. "Hemos llevado a cabo un estudio a gran escala utilizando una cohorte global de pacientes con VHB, procedentes de consultas académicas y de referencia, para identificar patrones en la utilización del tratamiento. Nuestro objetivo era ayudar a elaborar directrices más sólidas para la detección de casos, que creemos que también deberían adaptarse a los proveedores de atención primaria no especializados y a los entornos con recursos limitados. Nuestro estudio multinacional de pacientes con infección crónica por VHB reveló que las tasas de evaluación e inicio del tratamiento siguen estando por debajo de los niveles óptimos, incluso entre los pacientes con cirrosis y los procedentes de consultas de referencia", ha detallado Nguyen. Para este estudio, los investigadores examinaron las tasas de evaluación y tratamiento de los pacientes del consorcio REAL-B, una colaboración mundial de expertos de 25 centros de estudio de nueve países que tratan a pacientes con VHB. UNA CUARTA PARTE DE PERSONAS CON HEPATITIS B CRÓNICA NO FUERON EVALUADOS CORRECTAMENTE En este sentido, los investigadores descubrieron que, de los 12.566 pacientes con infección crónica por VHB, aproximadamente una cuarta parte no fueron evaluados adecuadamente. Además, entre los pacientes evaluados adecuadamente, aproximadamente un tercio eran elegibles para el tratamiento según las directrices internacionales. Asimismo, entre los que cumplían los requisitos para recibir tratamiento, se trató a entre el 80 y el 85 por ciento. También se encontraron disparidades significativas entre sexos: las mujeres tenían más probabilidades de someterse a una evaluación adecuada, pero tenían un 50 por ciento menos de probabilidades de iniciar el tratamiento cuando estaba indicado. Los pacientes asiáticos de Occidente tenían entre un 40 y un 50 por ciento menos de probabilidades de someterse a una evaluación adecuada o de iniciar tratamientos antivirales cuando estaban indicados, en comparación con los pacientes asiáticos de Oriente, posiblemente debido a la falta de comprensión cultural. "Es de vital importancia comprender cuáles son las barreras continuas al tratamiento de los pacientes con VHB. Nuestra investigación nos lleva a especular que puede haber barreras adicionales para los pacientes asiáticos en Occidente, incluidos factores lingüísticos y culturales, además de otros factores socioeconómicos", ha subrayado Nguyen. "El gran número de pacientes asiáticos de nuestro estudio refleja en gran medida la carga mundial de la enfermedad por VHB, que es mayor en la región del Pacífico occidental y entre los inmigrantes de esta región que residen ahora en Occidente", ha añadido. En un reciente estudio poblacional estadounidense, la mayor prevalencia de infección por VHB se observó en la población asiática (3,4%), seguida de la población negra (0,69%). "Se necesitan estudios adicionales para evaluar los resultados de nuestro estudio en otros grupos raciales y étnicos que pueden verse afectados de forma desproporcionada por el VHB, como los procedentes de la región africana", ha agregado el investigador. El VHB crónico afecta aproximadamente a entre 275 y 316 millones de personas en todo el mundo y contribuyó a 555.000 muertes en 2019. Hasta una quinta parte de los individuos con la enfermedad progresan a cirrosis, el 20 por ciento de los cuales desarrollan descompensación hepática y el 15 por ciento carcinoma hepatocelular.