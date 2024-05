La CNMC advierte del riesgo para los ratios de Exolum de su operación para entrar en Estados Unidos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de que la toma de una participación del 50% en Vopak Moda Houston (VMH) por Exolum, operación con la que desembarcaba en el mercado de Estados Unidos, sitúa a la compañía a medio plazo fuera del rango de valores recomendables de los ratios para valorar el nivel de endeudamiento y la capacidad económico-financiera de las empresas. Por ello, en una resolución sobre la toma de esta participación, la Sala de Supervisión Regulatoria de Competencia impone a Exolum la obligación de aportar, al menos con una periodicidad anual, una previsión a cinco años de la evolución anual de las magnitudes que intervienen en el cálculo de estos ratios. El pasado mes de enero, Exolum cerró la compra a la empresa Moda Midstream LLC de su participación del 50% en Vopak Moda Houston LLC, una terminal de almacenamiento, importación y exportación de amoniaco situada en el Canal de navegación de Houston. En un comunicado, la antigua CLH señaló que la transacción estaba "totalmente alineada con su estrategia de posicionarse como líder en la gestión de infraestructuras y de combustibles descarbonizados para las próximas décadas" y destacó que la inversión suponía "una oportunidad" para desarrollar su negocio en Estados Unidos, "así como para adquirir competencias clave para implantar en España proyectos innovadores alineados con la transición energética". Exolum, que aunque no es una empresa regulada sí que es una sociedad considerada supervisada al realizar actividades en el sector de hidrocarburos, de transporte por oleoductos y almacenamiento de productos petrolíferos, debe comunicar a la CNMC las tomas de participaciones que realice, directamente o mediante sus filiales, así como las adquisiciones de activos de cualquier naturaleza que atendiendo a su valor o a otras circunstancias tengan un impacto relevante o influencia significativa en el desarrollo de sus actividades. En su resolución, la CNMC advierte así a Exolum de la necesidad de que su actividad, y en particular su expansión internacional con entrada en negocios fuera de la actividad de transporte por oleoductos y almacenamiento de productos petrolíferos en España, no suponga que se mantenga de forma recurrente fuera de los rangos de valores recomendables de los ratios para valorar el nivel de endeudamiento y la capacidad económico-financiera. NO REPRESENTA "UNA AMENAZA REAL" PARA LA GARANTÍA DE SUMINISTRO. A este respecto, del análisis de la comunicación de la compañía, así como de la información adicional remitida en respuesta a dos oficios de petición de información, no considera que la operación "pueda suponer una amenaza real y suficientemente grave para la garantía de suministro de hidrocarburos, en el ámbito de la actividad de transporte por oleoductos y almacenamiento de productos petrolíferos" que realiza Exolum, por lo que no estima procedente establecer en este momento condiciones. No obstante, basándose en el análisis del impacto de la operación, la CNMC cree que a medio plazo dos (ratio 1 y 3) de los cinco ratios se situarían por encima del valor recomendado debido al incremento de la deuda de Exolum para financiar la adquisición. Además, el organismo considera necesario que la expansión internacional del grupo no "implique ninguna dificultad ni la imposibilidad de cumplir con las recomendaciones de la CNMC a su metodología de tarifas". En este sentido, en 2021 la CNMC recomendó a la entonces CLH reducir el nivel de precios de sus tarifas, de modo que los ingresos procedentes de las mismas disminuyeran en un 11%. Por ello, el impacto de la operación en Exolum se ha valorado considerando que se implementa esta recomendación, todo ello para asegurar que la operación que se analiza no resulte, en última instancia, en una posición que impida o dificulte la implementación de las recomendaciones de la CNMC y, por ende, que pueda implicar dificultades para asegurar precios razonables en el corto o largo plazo para los usuarios de sus instalaciones. Esta resolución del organismo presidido por Cani Fernández pone fin a la vía administrativa y se puede interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses. En 2020, ya advirtió a la compañía sobre los que consideraba unos "muy elevados" ratios de endeudamiento, por lo que estimaba necesario que se mantuviera debidamente capitalizada, "atendiendo a la relevancia de la sociedad para garantizar el suministro de hidrocarburos líquidos". En su informe sobre el análisis económico-financiero de la antigua CLH en el periodo 2013-2018, el organismo destacó entonces que los ratios relacionados con magnitudes de balance (ratios 1 y 3) del grupo se sitúan fuera del rango de "valores recomendables" por la CNMC, y considera que se observa una proporción de distribución a dividendos de los resultados ('payout') del 100% a lo largo del periodo. EN 2022 SE SITUÓ DENTRO DE LOS VALORES RECOMENDADOS. A este respecto, en la presente resolución, la CNMC valora que en 2022 Exolum se situó, por primera vez, dentro de los rangos de valores recomendados de los ratios 1 y 3, después de recortar su 'pay-out' y destinar un 13% de su resultado neto a reservas, incrementando el patrimonio de la sociedad. Entre 2018 y 2022, el grupo repartió a sus accionistas -el fondo británico CVC con el 25% del capital, Omers (24,77%), Macquarie (20%), Crédit Agricole (10%), APG (10%) y WSIB (10%), entre otros- 1.188 millones de euros, lo que representa un promedio anual de 237 millones de euros.