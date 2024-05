José 'Chemo' del Solar amenaza con dejar la sub-20 de Perú si clubes no ceden jugadores

Lima, 2 may (EFE).- El seleccionador sub-20 de Perú, José Guillermo del Solar, amenazó este jueves con dejar ese cargo si los equipos nacionales mantienen su postura de no ceder a sus jugadores a las convocatorias que hace para la preparación de la Bicolor de esa categoría.

"Quiero trabajar con los mejores jugadores de cara al Sudamericano sub-20 y si los clubes siguen sin prestarnos a sus jugadores, me voy para mi casa. Así de sencillo y claro", declaró Del Solar a medios locales.

El seleccionador, quien es encargado de las divisiones inferiores de Perú, enfatizó que no está "dispuesto a aceptar lo que pasó en el Preolímpico" sub-23 que se disputó a inicios de año en Venezuela, al que tuvo que acudir con un equipo conformado por jugadores sub-18 tras la negativa de equipos nacionales y extranjeros a ceder a los convocados.

Del Solar realiza los primeros entrenamientos de la sub-20 con miras a dos partidos amistosos que jugará este 7 y 9 de mayo contra su similar de Costa Rica en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima.

A la convocatoria que ha hecho se han sumado desde el pasado martes los jugadores Carlos Gómez, del Cruzeiro brasileño, Enrique Peña, del Real Valladolid español, y Juan Pablo Goicochea, del Platense argentino.

A pesar de ello, el entrenador enfatizó que afronta "muchas dificultades porque está pasando algo similar a lo que pasó en el sub-23".

"Lamentablemente los clubes no me ceden a todos sus principales jugadores. Yo ahorita estoy muy mortificado, sinceramente, porque dentro de lo que yo tenía en mi cabeza del equipo que tenía que jugar ante Costa Rica, la próxima semana, hay siete jugadores que no van a poder estar, porque los clubes no me los dan", comentó.

A pesar de su ultimátum inicial, Del Solar acotó luego que considera que hablar de su renuncia "es un poco apresurado", pero luego volvió a preguntarse: "si es que no me dan los mejores jugadores para afrontar un Sudamericano, ¿Qué hago acá yo?".

"Espero que me los den para entrenar con ellos, para conocerlos, para hacer partidos de preparación de cara al Sudamericano, si no cuento con ellos, no voy a poder conformar la mejor selección que yo quisiera", concluyó en referencia al torneo que se disputará en 2025 en la ciudad peruana de Arequipa.