Bruselas defiende explorar fórmulas para fomentar el retorno a Siria de refugiados

La Comisión Europea ha defendido este viernes que se exploren fórmulas para permitir el retorno voluntario de refugiados sirios a su país de origen, pese a que Naciones Unidas sigue señalando que Siria no es un lugar seguro al que regresar. En rueda de prensa desde la capital comunitaria, el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, ha defendido la iniciativa de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que desde Líbano este jueves pidió un "enfoque estructurado" para el regreso voluntario de refugiados sirios. "Estamos embarcados en un trabajo para ver qué se puede hacer para permitir los retornos seguros en coordinación con Estados miembros y agencias. Hay una situación en constante evolución y la comunidad internacional está interesada en avanza en este tema", ha argumentado Stano, quien ha abogado por que Bruselas tome el liderazgo en una cuestión que importa a los ciudadanos sirios, a los países de acogida en la región y a la propia comunidad internacional. "Nadie dice que tengan que volverse todos los sirios inmediatamente, pero estamos pensando cómo gestionar la situación en beneficio de los ciudadanos sirios", ha apuntado, cuando se cumplen 12 años del inicio de la guerra civil en el país y tras recalcar que esta reflexión no va en contra de los 61.000 refugiados que la UE se ha comprometido a acoger procedentes de Líbano. La cuestión del retorno de refugiados sirios se discutió durante el viaje de Von der Leyen a Líbano, donde acudió acompañada del presidente de Chipre, Níkos Christodoulides, quien dejó claro que la situación actual "no es sostenible para Líbano, ni para Chipre, ni para la UE". "No ha sido sostenible durante años, pero los acontecimientos, especialmente en estos últimos meses, nos obligan a buscar soluciones inmediatas. Tenemos que trabajar más estrechamente y en mucha mayor medida con nuestros socios y con ACNUR para debatir la cuestión de los retornos voluntarios y no sólo", recalcó.