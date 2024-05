Juan Luis Galiacho desvela que estuvo en el mismo sitio que Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, pero no los vio

Celebrando el Día Internacional de la Danza, el periodista Juan Luis Galiacho se dejó ver en el Corral de la Morería... el mismo sitio donde estuvieron Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca cuando se les pilló en Madrid juntos. En este sentido, hablábamos con el escritor y nos confesaba que "fíjate si era secreto" el encuentro entre ambos "que no nos enteramos nadie. Estaban aquí en el pequeño restaurante que tienen aquí y yo estaba en la sala viendo el espectáculo, cenando, se cena muy bien, no me extraña que vinieran aquí". Pasadas las semanas, al ver el reportaje en la revista Lecturas, Galiacho no entendía cómo podía haber estado en el mismo sitio y no haberles visto: "Hombre, sé todo, yo estaba ese día aquí, tiene narices y no los pillé". Aprovechando la conversación con el periodista, también le preguntamos por el complicado momento que vive su amiga Terelu Campos en estos momentos y nos confesaba que "la entiendo perfectamente, sé lo que está sufriendo, lleva en sus espaldas todo". Por eso, Galiacho aprovechaba nuestras cámaras para mandarle "desde aquí todo mi apoyo y cariño" y confesaba que "al final ella es la que tiene que llevar todo, para mí es la verdadera llave de esta familia en estos momentos". Demostrando la buena relación que tiene con la colaboradora de televisión, Galiacho nos desvelaba que tanto "en estos momentos siempre y siempre le mando muchos mensajes de apoyo, creo que se lo merece" porque "la quiero mucho".