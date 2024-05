Pablo Vierci explicará en Cajasur su experiencia con los supervivientes de 'La sociedad de la nieve'

Este jueves 2 de mayo, a partir de las 19,30 horas, el auditorio de Cajasur Gran Capitán, en Córdoba, acogerá la conferencia del escritor uruguayo Pablo Vierci, para explicar su experiencia tras numerosas entrevistas con los supervivientes del avión estrellado en los Andes en 1972, es decir, con 'La sociedad de la nieve'. Según ha informado la Fundación Cajasur en una nota, Vierci es el autor de dicha novela de no ficción, que ha sido llevada también a la gran pantalla, y en la que narra la condiciones extremas a las que se enfrentaron durante 72 días, antes de ser rescatados, los supervivientes del citado accidente aéreo. Vierci proporciona una narrativa detallada que cubre desde el impacto inicial del accidente, hasta las difíciles decisiones que tuvieron que tomar. Además de ser autor del mencionado libro, publicado por la editorial Del Revés y que va por su edición número 18, Vierci es productor asociado de la película dirigida por José Antonio Bayona y que ha competido por el premio a la mejor película de habla no inglesa en los Óscar. Para contar esta historia, Vierci tenía dos cosas claras: debía subir a la montaña y permanecer en el lugar del accidente todo el tiempo posible, y también que debían participar todos los supervivientes. No era fácil, porque muchos de ellos no sólo jamás habían concedido una entrevista, sino que se alejaban del accidente todo lo que podían. El acceso al auditorio de Cajasur para asistir a la conferencia es libre hasta completar el aforo.