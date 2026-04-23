Meta integra la función de chats en directo en Threads

Meta ha anunciado la intregración de los chats en directo en Threads para que los usuarios puedan participar en conversaciones en tiempo real durante eventos culturales o deportivos destacados, como el lanzamiento de un disco o un partido importante.

La nueva función de chats en directo en Threads es una extensión de las Comunidades dentro de la plataforma, integradas en octubre del año pasado, que funcionan como espacios públicos para reunir a usuarios interesados en un mismo tema.

Precisamente, la compañía ha tomado de referencia los Playoffs de la NBA para integrar esta nueva función, que comenzará a implementarse de forma progresiva empezando por la comunidad "NBAThreads", que reúne a creadores de contenidos, periodistas y otras personalidades para debatir sobre la competición.

Meta ha destacado en un comunicado en su web que esta característica permite una interacción más dinámica y rápida que los chats grupales convencionales, ya que suceden en tiempo real.

De esta forma, cuando una cuenta o comunidad esté en directo, aparecerá un anillo en su foto de perfil o un icono de 'En directo' para alertar al resto de usuarios y así participar en el debate a través de encuestas, cuentas atrás y otras funciones. Para unirse a estos chats en vivo, los usuarios deben dirigirse a la sección de mensajes dentro de la aplicación o directamente en el feed de la Comunidad.

Una vez que se hayan unido al chat, pueden enviar mensajes, incluyendo contenido multimedia y enlaces; así como emojis y, en el caso de que esté lleno el chat, podrán seguir interactuando con reacciones y votaciones en las encuestas. Además, la compañía ha indicado que los chats en directo permanecen abiertos y visibles para el público incluso después de haber terminado.

Por el momento, Meta ha restringido los usuarios y cuentas que pueden organizar los chats. Para la creación de estos espacios, aquellos administradores seleccionados deben acceder al menú ubicado en la parte superior derecha de la Comunidad y pulsar en la opción de "programar un chat en directo".

Desde esa opción podrán ponerle un nombre a la conversación, elegir la hora de inicio y fin, e invitar a los usuarios. Además, pueden compartir el chat en su feed de Threads y las historias de Instagram para una mayor difusión.

Respecto a actualizaciones futuras, Meta ha avanzado que próximamente llegarán nuevas funciones, como la posibilidad de ser coanfitrión, conversaciones con actualizaciones en tiempo real, widgets en la pantalla de bloqueo o poder citar y compartir mensajes del chat en el feed de Threads.

La compañía continúa desarrollando nuevas características para esta plataforma, en la que ya está probando una interfaz renovada en la versión web que incluye la función de enviar y recibir mensajes directos.