La 'Noche de comedia' llega este jueves al Teatro Arbolé con los cómicos Honorio Torrealba Jr. y Ché Gaetano

El Teatro Arbolé de Zaragoza celebra este jueves, 29 de marzo, una 'Noche de comedia' con los reconocidos cómicos venezolanos Honorio Torrealba Jr. y el Ché Gaetano. Ambos pondrán en escena su espectáculo, una stand up comedy, a las 20.00 horas. Para público adulto. Las entradas tienen un precio de venta de 15 euros en la web 'TomaTicket.es' y en taquilla desde una hora antes de la función. Este dúo de cómicos venezolanos, graduados en chistología, vienen a Zaragoza para mostrar su talento y llenar de carcajadas el teatro. Al principio del espectáculo, el Ché Gaetano y Honorio Torrealba, hacen un recuento de algunas anécdotas graciosas de 'Radio Rochela' y 'A que te ríes', interactuando con el público, para luego quedar en escena con los personajes del Argentino, El Turko Ahmed y cerrar con el borracho Rogebrio con una rutina de borrachos. Honorio Torrealba Jr. es un humorista y actor venezolano que comenzó su carrera profesional en el año 2000 en el programa 'A gozar' de Radio Caracas Televisión (RCTV), en Punto Combo y en Radio Rochela. En 2004 hizo el casting para participar en el programa de televisión de comedia 'Super Cómicos', del canal Venevisión. Más tarde, participó en la producción humorística del mismo canal, 'Cásate y Verás'. En 2013 empezó a formar parte de 'A que te ríes'. Ché Gaetano es un actor y humorista caraqueño reconocido por sus personajes en la televisión venezolana y sus actuaciones en los Stand Up, que no solo ha hecho reír a los venezolanos por más de 10 años, sino que también ha llevado su talento al extranjero, realizando shows en Costa Rica, Colombia e Italia.