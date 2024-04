Martes, 30 de abril de 2024 (11:00 GMT)

MÉXICO ECUADOR

México acusa a Ecuador de "cruzar líneas que no se deben cruzar" por asalto a su embajada

Bruselas (EFE).- El Gobierno de México acusó este martes a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de "cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional" por el asalto a la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, al que México había concedido el asilo. "Hay líneas en derecho internacional que no se deben cruzar. Lamentablemente, la República de Ecuador las ha cruzado. Las acciones de Ecuador no sólo infringen los límites establecidos del derecho internacional, también crean un precedente desconcertante que reverbera en toda la comunidad internacional", explicó el representante mexicano en la corte con sede en La Haya, Alejandro Celorio.

ISRAEL PALESTINA

Mueren 47 palestinos en las últimas horas, lo que eleva a 34.535 los fallecidos en Gaza

Jerusalén (EFE).- Al menos 47 palestinos murieron en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas en ataques del Ejército israelí, lo que eleva a 34.535 el número de fallecidos en el enclave desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás, el pasado 7 de octubre, informó este martes el Ministerio de Sanidad gazatí. En un breve comunicado, el Ministerio indicó que "la ocupación israelí cometió cinco masacres contra familias en la Franja de Gaza, que causaron 47 muertes y 61 heridos", según datos recogidos por los hospitales del enclave.

Netanyahu: "Entraremos en Rafah y eliminaremos los batallones de Hamás con o sin acuerdo"

Jerusalén (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que el Ejército israelí entrará en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, para eliminar a los cuatro batallones que dice quedan en ese área de Hamás "con o sin acuerdo" de tregua. "Entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamás allí, con o sin acuerdo", aseguró Netanyahu durante una reunión con familiares de secuestrados y víctimas del ataque del 7 de octubre.

UCRANIA GUERRA

Mueren 30 ucranianos al intentar cruzar ilegalmente la frontera para evitar alistamiento

Kiev (EFE).- Alrededor de treinta ucranianos han perdido la vida intentando cruzar ilegalmente la frontera de Ucrania para eludir ser incorporados a filas desde la invasión rusa en febrero de 2022, según el portavoz del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras ucraniano, Andrí Demchenko. En declaraciones a la agencia Ukrinform, precisó que estos intentos de cruce ilegal se producen a diario, la mayoría fuera de los puestos de control en la frontera con Moldavia, mientras que el mayor número de tentativas de cruzar con documentos falsos se registra en la frontera con Polonia.

PALESTINOS RECONCILIACIÓN

China confirma que delegados de Hamás y Fatah se vieron en Pekín para un "diálogo sincero"

Pekín (EFE).- La Cancillería china confirmó este martes que representantes del grupo islamista Hamás y del movimiento Fatah se reunieron recientemente en Pekín "para mantener un diálogo profundo y sincero" sobre la reconciliación palestina. El portavoz de la Cancillería Lin Jian señaló en una rueda de prensa que "ambas partes expresaron plenamente su voluntad política de lograr la reconciliación mediante el diálogo y las consultas y exploraron una serie de cuestiones específicas".

R.UNIDO ATAQUE

Cinco hospitalizados tras un ataque con una espada en el este de Londres

Londres (EFE).- Cinco personas resultaron heridas y se encuentran ahora hospitalizadas tras un ataque con espada perpetrado por un hombre de 36 años que ha sido detenido este martes cerca de una estación de metro de la zona de Hainault, en el este de Londres, confirmó el Servicio de Ambulancias de la capital. Según un comunicado de la Policía Metropolitana (Met), el suceso, que de acuerdo con los primeros indicios no es de naturaleza terrorista, se produjo poco después de las 07.00 hora local (06.00 GMT) cuando la policía recibió llamadas para advertir de que un coche se había estrellado contra una casa en el área de Thurlow Garden.

KENIA INUNDACIONES

Ascienden a 71 los muertos tras desbordarse un río por las fuertes lluvias en Kenia

Nairobi (EFE).- El número de muertos al desbordarse este lunes en el sur de Kenia un río que arrasó cientos de casas y vehículos ascendió de 45 a al menos 71, confirmó este martes el vicepresidente keniano, Rigathi Gachagua, mientras el país afronta desde hace semanas fuertes lluvias y devastadoras inundaciones. "Tenemos 46 personas en la morgue, pero se están llevando más cuerpos allí, así que serán alrededor de unos 71. Hay muchas otras (personas) que siguen desaparecidas y la búsqueda continúa", declaró a una emisora de radio local Gachagua; y las cifras de fallecidos fueron confirmadas también por la gobernadora del condado de Nakuru, Susan Kihika, donde sucedió la tragedia.

ESPAÑA BANCA

El Banco Santander gana 561 millones de euros en Brasil hasta marzo, casi un 20 % más

Madrid (EFE).- El Banco Santander de España obtuvo un beneficio neto de 561 millones de euros (600 millones de dólares) en Brasil entre enero y marzo, un 19,7 % más que en el mismo periodo de 2023. Son el 70 % de los 796 millones de euros (852 millones de dólares) ganados en toda Sudamérica, informó este martes el grupo financiero.

TAILANDIA JUICIO

Daniel Sancho continuará su declaración mañana con las preguntas de la Fiscalía

Koh Samui (Tailandia), 30 abr (EFE).- El joven español Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, concluyó este martes la primera parte de su declaración con las preguntas de la defensa, y continuará mañana respondiendo a la Fiscalía, según pudo saber.

R.UNIDO MONARQUÍA

Carlos III visita un centro contra el cáncer en su primer compromiso público desde febrero

Londres (EFE).- El rey Carlos III y su esposa, Camila, visitan este martes un centro hospitalario y de investigación contra el cáncer en Londres en el primer compromiso público del monarca desde que el pasado febrero se anunció que estaba en tratamiento oncológico. Aunque este es su primer acto oficial fuera de palacio, el rey de 75 años fue visto al asistir a sendos servicios religiosos en febrero y durante la pasada Semana Santa y ha mantenido en este tiempo sus labores de despacho.

PREMIOS PRINCESA COMUNICACIÓN HUMANIDADES

Marjane Satrapi, autora del cómic 'Persépolis', Princesa de Comunicación y Humanidades

Oviedo (España) (EFE).- La historietista, cineasta y pintora franco-iraní Marjane Satrapi, uno de los nombres más destacados del cómic internacional, fue distinguida este martes en España con el Premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2024. Satrapi (Rash, Irán, 1969) es autora de la novela gráfica 'Persépolis' (2000), una obra autobiográfica que arranca a finales del régimen del Sha y da cuenta de las dificultades de vivir bajo un estado teocrático e islamista desde la perspectiva de una adolescente. EFE

int/cg