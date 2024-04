De la Torre y Marini retratan en 'Marbella' la lucha contra una mafia imparable: "Es como David contra Goliat"

El próximo jueves 2 de mayo llega a Movistar Plus+ 'Marbella', la nueva serie de Dani de la Torre y Alberto Marini, el dúo responsable de la aclamada 'La Unidad'. Basada en la investigación real llevada de los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano, la ficción explora los entresijos de la mafia que opera en la Costa del Sol, una realidad muy vigente en la que fiscales y policías se sienten "como David contra Goliat" ante la falta de medios en su lucha contra el crimen organizado. "Buscábamos un tema social, de actualidad, no contado y cuando leímos el reportaje de Nacho y Arturo lo tuvimos bastante claro", explica Marini en una entrevista concedida a Europa Press. "Está muy vigente, de hecho, están sucediendo noticias a diario", observa De la Torre haciendo alusión a la fuga del líder de la 'Mocro Maffia' holandesa, detenido en enero precisamente en la localidad malagueña. En este sentido, el cineasta considera que "la serie va a seguir vigente por mucho tiempo, desgraciadamente, porque es un problema muy difícil de atajar". "Yo creo que el tema de las bandas en Marbella y de lo que sucede y de los narcotraficantes, al final no penaliza políticamente porque no hay repercusión social, no es lo mismo que un yihadista", apunta De la Torre. El director compara así el escaso impacto mediático de las actividades criminales de las mafias, que generalmente actúan "por detrás", de manera oculta, con la de otros actos criminales que "molestan más a la sociedad" y hacen "más ruido" como asesinatos o tiroteos. "LOS MALOS SON MÁS Y MÁS FUERTES" Según apunta Marini, precisamente debido a que no hay una "alarma social", acabar con dicha criminalidad "no es una prioridad". Por otro lado, los creadores señalan la desigual lucha a la que se enfrentan policías y fiscales: "Todos destacan una falta de medios y de apoyo y se sienten como David contra Goliat. Los malos son más y más fuertes". Una realidad, la de que los criminales están en no pocos casos más y mejor equipados y con más recursos que los agentes de la ley que quedó patente también hace pocos meses cuando dos guardias civiles resultaron muertos al ser arrollados por una narcolancha en Barbate (Cádiz). Para documentarse y ver con sus propios ojos lo que querían retratar, De la Torre y Marini visitaron Marbella, donde les sorprendió la cantidad de dinero en efectivo que se movía: "Nunca vi tanto dinero físico en la vida". "Había cosas que no pudimos poner porque nos moríamos de vergüenza ajena", confiesan. "Me parece electrizante, me parece increíble cómo dos mundos pueden estar paralelamente viviendo... El glamur, lo maravilloso de la ciudad, porque es preciosa, a la misma vez que toda esta escena del crimen y de la mafia... Y que todo vive ahí, pasando a la misma vez", observa Ana Isabelle, que interpreta a uno de los personajes principales en la ficción. Para la actriz, en este ambiente de lujo y crimen la serie no pretende presentar a unos héroes y villanos claros sino a "seres humanos en todos sus colores". "Puedes ser empático hasta con el punto de vista que menos puedas entender", explica. Como señala su compañero de reparto, Khalid El Paisano, "cada uno tiene su historia". "Hay que enseñar el dentro y el fuera, para que la gente entienda el motivo", añade el actor. HUGO SILVA, SOBRE LOS ABUSOS EN LA INDUSTRIA "Creo que es necesario y vamos, de justicia, que si alguna persona, alguna mujer, se haya sentido agredida, abusada, coaccionada por abuso de poder o sexual o lo que sea, que lo diga, que lo denuncie o que lo señale", afirma Hugo Silva, protagonista de la ficción, al ser preguntado por los abusos en el sector cultural, a la luz de las últimas denuncias contra el dramaturgo Ramón Paso. https://youtu.be/Z4ZawscjjQ0?si=fOeUwjcnFHaacXal "Lo que a mí me da un poco de miedo es que se frivolice con esto y que parezca que solamente pasa en un sector, porque creo que esto pasa en todos lados", explica el nominado al Goya. Por otro lado, el actor razona que quizá la exposición del sector cultural ayude a que en otros sectores, "los abusadores se lo piensen". 'Marbella' está compuesta de 6 episodios y el primero de ellos llegará a Movistar Plus+ el próximo jueves 2 de mayo. Junto a Silva, Ana Isabelle y Khalid El Paisano, completan el reparto de la ficción Aurora Moroni, Elvira Mínguez, Manuela Calle, Mohamed Said, Daniele Fileti y Fernando Cayo, entre otros.