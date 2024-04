Bruselas abre investigación a Meta por gestión de desinformación extranjera de cara a las elecciones europeas

La Comisión Europea ha anunciado este martes la apertura de una investigación a Meta por su gestión de contenido político engañoso y de desinformación extranjera, además de por no contar con una herramienta de supervisión electoral antes de los comicios europeos del próximo 6 al 9 de junio, al entender que infringe la Ley de Servicios Digitales (DSA). En concreto, Bruselas pone el foco en la gestión de la desinformación en Meta, matriz de Facebook, Instagram o Whatsapp, apuntando que debe aumentar la protección respecto a este contenido, al tiempo que señala que no ha puesto en marcha una herramienta independiente para el seguimiento en tiempo real del discurso político y electoral antes de las elecciones al Parlamento Europeo. La investigación se centra en la difusión de publicidad engañosa, campañas de desinformación y otras maniobras en la UE, tras indicar que la proliferación de estos contenidos "supone un riesgo para el discurso cívico, los procesos electorales y los derechos fundamentales". También estudiará el 'enfoque de contenido político' en Meta, algo que para el Ejecutivo europeo degrada el contenido político en los sistemas de recomendación de Instagram y Facebook, incluidos sus feeds, en vulneración de las obligaciones de la DSA. Otro de los elementos que preocupa a Bruselas es la retirada de la herramienta de información pública en tiempo real CrowdTangle sin poner en marcha una herramienta equivalente o superior que haga las veces para esta tarea. Según ha destacado la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, en el contexto electoral es necesario actuar ante violaciones de la normativa europea. "Esta Comisión ha creado los medios para proteger a los ciudadanos europeos de la desinformación selectiva y la manipulación de terceros países. Las grandes plataformas digitales deben estar a la altura de sus obligaciones y dedicar suficientes recursos a ello", ha asegurado. En este sentido, ha valorado que la apertura de la investigación a Meta "demuestra" la seriedad de Bruselas respecto al cumplimiento de la directiva digital y en la protección de la democracia frente a prácticas de injerencia y desinformación. Además, la Comisión Europea también tiene sospechas sobre el funcionamiento del mecanismo interno de Meta para que los usuarios denuncien contenido, pues su juicio el procedimiento no es fácil de localizar ni su uso es intuitivo, en incumplimiento con los requisitos establecidos en la DSA. Fuentes comunitarias indican que ahora el "balón está en el tejado" de la plataforma digital y dejan en su mano las distintas opciones para tratar de resolver los posibles incumplimientos en la legislación europea mientras que Bruselas se reserva el derecho a tomar más medidas. "Sólo queremos subrayar que se trata de algo bastante urgente", explican las fuentes, que hacen especial hincapié en que Meta cuente con una herramienta para hacer seguimiento en tiempo real de las elecciones europeas.