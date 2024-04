Carlos Alcaraz: "Me veo con posibilidades, pero sigo sin fiarme del antebrazo"

El tenista español Carlos Alcaraz explicó que su juego se adapta "bien" a las condiciones de altura del Mutua Madrid Open y apuntó que se ve "con posibilidades" de seguir avanzando en el cuarto Masters 1000 de la temporada, aunque confesó que sigue pendiente de su última lesión en el antebrazo. "No mucho, no me cuestan mucho los cambios, es complicado adaptarte a las condiciones, pero hablando de Madrid no me cuesta venir y adaptarme a las condiciones de aquí. Mi juego se adapta bien a la altura de Madrid y me siento muy cómodo", dijo en rueda de prensa este domingo después de alcanzar los octavos de final. El de El Palmar superó (6-3, 6-3) al brasileño Thiago Seyboth Wild en su segundo encuentro en la Caja Mágica, aún con una protección en el brazo derecho. "Sigo sin fiarme del todo del antebrazo, sigo pensándolo. No voy a decir dudas, pero sí está ahí. Me encanta competir, intento hacerlo lo mejor posible, pero cada vez que pego una derecha más agresiva viene el pensamiento de cómo va a reaccionar el antebrazo. Hoy era una prueba de fuego porque es un jugador que le pega muy fuerte y ha ido superbien, pero de momento el objetivo sigue siendo no hacerme daño", afirmó. "Sé del nivel que tiene Struff, un poco incómodo. No va a ser fácil. Estoy contento del nivel que estoy jugando, a este nivel puedo hacer grandes cosas, sé que jugando a este nivel me voy a dar oportunidades de ganar el partido", añadió sobre su próximo rival, en la que será la reedición de la pasada final. Por otro lado, Alcaraz explicó cómo adapta su juego para procurar evitar una nueva lesión. "Me estoy moviendo bien, físicamente estamos mejorando, el brazo no me da problema, pero siguen los pensamientos de cómo va a ir. Por el nivel que estoy jugando me veo con posibilidades de seguir avanzando", comentó. "Estoy acostumbrado a pegar cada vez más fuerte y muchas veces Juanki (Ferrero) me dice, estando bien, que no hace falta tanto, es lo que estoy haciendo ahora. Es cerca del 100% y de otra manera. Le pego hacia adelante y relajado, intentando que corra la bola", dijo. El vigente doble campeón del torneo celebró estar en Madrid junto a un Rafa Nadal que, pese a las dudas físicas, también está compitiendo a gran nivel. "Para el tenis, para Madrid, es bueno tener jugadores españoles. Tanto Rafa como yo hemos mostrado que no sabíamos si íbamos a poder jugar y al final, yo estoy contento, y también de ver a Rafa competir como lo está haciendo. No solemos jugar en España y para los españoles es bonito", apuntó.