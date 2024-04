Pablo Berger reconoce el “aliciente del reto” en ‘Robot Dreams’, premiada en los Platino

Ciudad de México, 26 abr (EFE).- El director español Pablo Berger reconoce este viernes en una entrevista con EFE el “aliciente del reto” que le supuso crear y dirigir ‘Robot Dreams’, su primera película animada y que recibió dos premios Platino el pasado domingo en la Riviera Maya, en el Caribe mexicano.

“Sin duda, me enfrenté a ello con mucho miedo y respeto, pero no un miedo que me aniquilaba, sino que era un aliciente. El aliciente del reto”, explica.

El impacto de este incentivo fue tan grande, que Berger da un “rotundo sí” a volver a dirigir una película de animación porque, con ‘Robot Dreams’, que también recibió el premio de la Academia del Cine Europeo a la mejor cinta en su categoría y optó a los Óscar, ha ganado “un nuevo color” en su particular "paleta” como “contador de historias”.

“(La animación) me permite contar historias diferentes a las que cuento en imagen real”, asegura, aunque reconoce que “jamás” hubiera pensado en dirigir un filme animado.

El cineasta vasco señala que 'Robot Dreams' está siendo un "gran éxito de taquilla" en México, algo que, junto a la victoria en dos categorías de los Platino -mejor película animada y mejor música original-, le "llena de satisfacción".

Estas emociones forman parte de un viaje que, desde un principio, con su puesta de largo en el Festival de Cannes de 2023, "ha sido maravilloso".

"El sueño de todo director de cine es estrenar tu película en el festival más importante del mundo", asegura sonriente.

Entre muchos temas que abarca ‘Robot Dreams’, Berger destaca la importancia de la memoria, que se convierte en un “bálsamo” para superar las pérdidas.

Asimismo, también menciona la “pandemia de la soledad” que, en su opinión, azota al mundo de hoy en día.

“Yo creo que (vivimos) en un mundo donde la tecnología, lo virtual, (…) hacen que la gente conecte menos con el otro”, lamenta.

‘Robot Dreams’ está basada en un libro gráfico homónimo de Sara Varon y cuenta la historia de como Dog y Robot se convierten en amigos inseparables en Manhattan (Estados Unidos) durante los 80.

Sin embargo, un tiempo después, diferentes circunstancias los alejan.

“El robot de ‘Robot Dreams’ es una metáfora. No es un robot hecho con chips, con programas informáticos o con inteligencia artificial. (…) Es la metáfora de ese amigo ideal, compañero de viaje que es todo generosidad”, añade el cineasta.

Por esta razón, defiende que la tecnología, lejos de ser un “enemigo” de las relaciones humanas, puede convertirse en un aliado: “hay que saber cómo utilizarla”.

Así, apuesta por celebrar y “abrazar” las pequeñas cosas del día a día, trama central en el argumento del filme, aunque le resulta curioso que surja este debate en dos sociedades, la mexicana y la española, “que son muy disfrutonas”.

A pesar de detectar "muchas más cosas en común" entre las animaciones y las producciones hechas con intérpretes reales, Berger revela que ha aprendido otras formas de trabajar al sumergirse en este nuevo mundo.

"El rodaje de una película de imagen real dura dos meses. En animación, he estado más de dos años trabajando con los animadores", explica.

En línea con el desafío que experimentó con 'Robot Dreams', el cineasta anima a sus colegas directores a saltar a la piscina de la animación porque, al fin y al cabo, detrás de toda película hay la intención de explicar una historia.

"Un director no es un técnico, no tiene que saber de todo; tiene que rodearse de los mejores. Lo que sí tiene que saber es comunicar, qué es lo que quiere contar y de qué manera", sentencia firme.