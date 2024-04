Davidovich cumple ante Shang y espera a Rublev

Madrid, 26 abr (EFE).- El español Alejandro Davidovich cumplió con su condición de cabeza de serie, superó en un partido accidentado al chino Juncheng Shang (7-5 y 6-3) y accedió a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid que disputa por quinta vez.

El malagueño, vigésimo séptimo favorito, logró su quinto triunfo en la Caja Mágica después de una hora y cuarenta y cinco minutos frente un rival que decayó paulatinamente y que terminó mermado, asistido médicamente en la pista por una visible dolencia en el muslo izquierdo.

Davidovich, que tienen en los octavos de final que logró el pasado año su mejor papel en Madrid, no acusó la caída que sufrió en el duodécimo juego del primer set, que obligó a parar el partido para reparar le herida sufrida en la rodilla derecha.

El español, sin embargo, no perdió la concentración y solventó la manga para encarrilar su segunda victoria en tierra de la temporada. No ganó ningún encuentro en el Masters 1000 de Montecarlo y en Barcelona, la semana pasada, so lo se pudo imponer al checo Tomas Machac. En la siguiente, perdió.

El que fuera campeón de Wimbledon júnior en el 2017, con la final que logró en Montecarlo hace dos temporadas como su techo en el circuito y con los cuartos de final que alcanzó en Dubai y Marsella como méritos de este curso, jugará en tercera ronda contra el ruso Andrey Rublev, séptimo cabeza de serie, que eliminó al argentino Facundo Bagnis por 6-1 y 6-4.

"El año pasado hacía más picos. Hacía un gran resultado y luego no rascaba en seis meses. Este año prefiero in creciendo en confianza fuera y dentro de la pista aunque no esté ganado partidos. Y creo que cuando haga un buen resultado no habrá ni un pico más e iré para arriba", afirmó tras su partido.

"Si todo se basara en una victoria", indicó respecto al resultado de hoy, "estaría más arriba". "Estoy contento, después de mucho tiempo sin haber visto una victoria. Poco a poco estoy encontrando mi nivel. No ha sido un gran partido, me ha roto unas cuantas veces, voy a mirar en lo que he fallado y a entrenar para estar listo al domingo", dijo.

El ruso Andrey Rublev, su próximo rival, es "un jugador muy agresivo y en altura es muy peligroso", señaló. "Pero nadie es invencible y lo haré lo mejor posible", añadió.

Ubicado en el puesto 28 de ránking, Davidovich se mostró ambicioso pero no impaciente.

"Quiero más. Estoy haciendo un proceso que es intentar estar mejor fuera de pista y eso me está ayudando poco a poco a estar en pista más calmado, aunque los resultados no están viniendo. Confío en que alguna semana llegarán", apuntó el malagueño.