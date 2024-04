Santiago Segura defiende su doblaje en 'Garfield': "Una película necesita caras para promocionarla"

Garfield regresará a los cines el próximo 1 de mayo de la mano de Sony Pictures con una nueva película que, en español, llevará la voz de Santiago Segura como el gato protagonista. Una decisión de casting que desató la polémica hace unos meses, pues en el primer tráiler del filme el actor de doblaje era Guillermo Romero, que posteriormente fue sustituido por el protagonista y director de la saga 'Torrente'. A pesar de las críticas, Segura defiende su trabajo recordando, entre otras cosas, su amplia experiencia en estas lides. "Una película necesita caras para promocionarla", explica en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha señalado que los cambios en el sector del doblaje son habituales. "Por ejemplo, Adam Sandler hizo las tres primeras de 'Hotel Transylvania' y en la cuarta no hizo a Drácula, lo hizo un imitador. Y lo hizo fabuloso, a mí me costaba distinguirlo. Pero no le vi en ninguna rueda de prensa ni ningún junket al imitador porque, a lo mejor, a la prensa no le interesaba", cuenta, referenciando otro de los personajes que él mismo ha doblado en el pasado. "Las productoras siempre tienen el interés de que quede todo bien. Y aunque haya un personaje famoso, popular, querido, como en este caso Pepe Rodríguez, esto es como entrar a Masterchef. Primero, tienes que hacer una prueba y, si no sale, te vas a tu casa", se une al alegato Alaska, quien pone voz a la villana Jinx, citando al chef y presentador de televisión, que debuta en el cine con 'Garfield' dándole voz al matón Roland. El problema con 'Garfield' ha venido porque en la versión original, quien le presta voz al histriónico gato es Chris Pratt. Y en España, Romero es quien siempre ha doblado a sus personajes. Pero, tras el lanzamiento del segundo tráiler del filme, el actor de doblaje fue reemplazado por Segura. "Me imagino que una empresa no contrata a alguien y luego le despide. Lo que sí que es una cosa habitual, y se ha visto más veces, es en el tráiler", indica el intérprete. Segura insiste en que contratar a actores para un primer avance promocional y luego cambiarlos por otras voces es algo que "pasa habitualmente" y que criticarlo "es no conocer el doblaje". De hecho, apunta como causa probable a los tiempos entre un adelanto y otro de la película. "A veces el tráiler viene siete meses antes. Es el primer tráiler y lo que quieres es doblarlo ya porque es un teaser", sugiere. https://www.youtube.com/watch?v=w5OVkrlQdxg&ab_channel=SonyPicturesEspa%C3%B1a UNA LARGA TRAYECTORIA En cualquier caso, Segura también defiende que él no es un novato en la industria del doblaje y que no está ejerciendo ningún tipo de intrusismo. "Garfield en España ha tenido 7 voces. Y cuando alguien dice intrusismo, les miro como diciendo: 'Vamos a ver, chaval, si yo he doblado cuando se doblaba en 35 milímetros, cuando éramos cinco en el atril. He hecho películas... De protagonista he hecho varias, de animación he hecho un puñado'", expone, autodefiniéndose como un intérprete "multidisciplinar" que ha hecho "teatro, televisión, cine y doblaje". "Yo no puedo estar doblando todos los días, pero podría hacerlo porque me gusta y porque no se me da mal", sentencia. "La gente lo que quiere es que la película esté bien. Y por supuesto, yo he visto películas de animación que he dicho: '¿Pero quién coño ha contratado ese tío?' Porque me saca de la película, me despega. Espero nunca hacer un trabajo así. Y si lo hago imagino que la productora o el propio director de doblaje me dirán: 'Santiago, aquí no encajas'. No todo el mundo puede hacerlo todo y yo soy consciente de eso", reflexiona Segura. "Pero Garfield me parece un personaje que lo he clavado. No es por ser chulo, ni sobrado ni nada pero, ¿qué tiene que envidiar mi Garfield a otros? Yo personalmente pienso que nada. La gente que me odia o gente que le da rabia que haga muchas cosas dirán: 'Qué asco, el peor Garfield que he visto en mi vida'. Bueno, pues que rabien y que sufran. Pero yo espero que la película tenga el éxito que se merece independientemente de la voz, porque la película es más grande que las voces que la doblan", concluye con entusiasmo. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DOBLAJE Al margen del mencionado intrusismo, la industria del doblaje se enfrenta desde hace unos años a otro problema, la llegada de herramientas de Inteligencia Artificial capaces de replicar una voz incluso en otros idiomas. "Es un tema que va a afectar a todas las industrias. El otro día me pusieron una versión de 'Zorra' cantada por mí. Y teniendo en cuenta que era, supongo, una aplicación bastante de andar por casa, era bastante correcta. Era yo cantado 'Zorra'. Si eso lo haces con una tecnología un poco más avanzada o profesional ya no te quiero decir. Esto es una realidad", reflexiona Alaska. "Es terrible por la pérdida de empleos que puede haber", se lamenta Segura, que también recuerda que recientemente le compartieron una escena de 'Torrente' doblada al inglés por la IA. "Un doblador no hubiera imitado tan bien a Cañita Brava, pero es que la Inteligencia Artificial coge el tono, coge la tonalidad. Me parece una putada, pero es lo que viene", añade. "Yo creo que la Inteligencia Artificial ya es una realidad y nos debemos aprovechar. Y eso traerá cosas muy buenas y habrá otras en las que nos echará a un lado", indica por su parte Pepe Rodríguez, más optimista. "Creo que todo lo nuevo que llegue es para mejorar siempre", confía. "La técnica está para ayudarte, pero si te ayuda tanto que tú desapareces, eso es una pena", finaliza Segura.