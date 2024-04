Netflix apuesta a Macondo para seducir al público de América Latina

(Bloomberg) -- En medio de una finca a seis horas de viaje de Bogotá se encuentra la mayor producción de la historia de Netflix en América Latina. Son 54 kilómetros cuadrados de decorados, carpas y escenarios, e incluye una impresionante reproducción de Macondo, la mágica ciudad ficticia en la que transcurre la obra maestra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.

Netflix está invirtiendo aproximadamente US$50 millones para adaptar por primera vez la novela al cine y acaba de lanzar un avance que da una idea de lo que está por venir. “En los últimos años, Netflix ha hecho una gran apuesta, en un buen sentido”, dijo Alex García López, uno de los directores, quien le dio a Bloomberg Originals una mirada detrás de escena para este episodio de The Circuit con Emily Chang.

Cien años de soledad es una de varias producciones de Netflix en idioma local en América Latina. En Brasil, inspirado por el éxito de su franquicia Drive to Survive, el gigante del streaming está produciendo una serie sobre el legendario piloto de Fórmula Uno Ayrton Senna. En Argentina trabaja en la adaptación de la popular novela gráfica El Eternauta. Y en México filma la película Pedro Páramo, basada en el icónico libro de Juan Rulfo.

A simple vista podría parecer que Netflix busca emular el éxito global del Juego del Calamar, la serie dramática de supervivencia que colocó a Corea del Sur en el centro de la expansión global de la compañía. Pero ejecutivos de la empresa insisten en que la prioridad es más bien un éxito local que se gane los corazones y las mentes en esos países.

“Si algo que hacemos para un mercado específico no es especial y exitoso para nuestros suscriptores en ese país, entonces, del punto de vista creativo, no dimos en el blanco”, dice Francisco Ramos, quien supervisa el contenido latinoamericano de Netflix. “Cuanto más precisa y exitosa es una creación local, más resuena fuera de su territorio”.

La primera incursión de Netflix en América Latina fue en 2011. La empresa buscaba nuevos espectadores fuera de EE.UU. y abrió oficinas para la región en Ciudad México en 2015. Uno de sus primeros éxitos en español fue el drama de comedia Club de Cuervos, filmado en México y transmitido en 2015. Luego vino Narcos ese mismo año, un híbrido inglés-español sobre el tráfico de drogas en Colombia. Fue un éxito a nivel global pero hubo gente en Colombia que dijo que perpetuaba estereotipos injustos.

Las cosas han cambiado. Ahora muchos colombianos entrevistados para este episodio de The Circuit declaraban su entusiasmo con Cien años de soledad, una de los libros más conocidos y venerados de la región. García Márquez es considerado uno de los más grandes escritores del siglo XX y parte del acervo cultural de Colombia. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982, en gran parte a esa novela. Falleció en 2014 en Ciudad de México.

Netflix atrae a espectadores de todo el mundo, aunque sus mayores mercados sin explotar están fuera de EE.UU. Ya cuenta con casi 270 millones de suscriptores en todo el mundo y busca sumar más ojos. En el primero trimestre agregó 9,33 millones de suscriptores adicionales, aunque también advirtió de menor crecimiento en trimestre actual.

América Latina es un mercado con un total de 700 millones de espectadores, pero la competencia de cadenas locales como Globo y TelevisaUnivision es dura. Y, por supuesto, rivales estadounidenses como Max, Disney+, Apple TV y Amazon tratan de acortar la enorme ventaja de Netflix.

Parte de esa ventaja es atribuible a las mayores inversiones que Netflix ha hecho en contenido extranjero, no sólo en América Latina y Corea del Sur, sino también en Europa con éxitos como The Crown y Lupin. Bella Bajaria, quien supervisa el contenido de Netflix a nivel mundial, dice que las grandes cadenas y estudios se han centrado demasiado en los públicos nacionales. “Somos un servicio global”, dice Bajaria. “El objetivo es invertir en narraciones locales y sin una ‘lente occidental’”.

Pero hay una máxima famosa en el mundo del espectáculo: “Nadie sabe nada”. Incluso en la era de los algoritmos, el éxito nunca está garantizado.

