Los hutíes aseguran que "el criminal de Netanyahu ha fallado estrepitosamente" tras 200 días de guerra

Los rebeldes hutíes de Yemen han asegurado este martes que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al que se han referido como "criminal", ha "fallado estrepitosamente" a la hora de lograr sus objetivos en la Franja de Gaza tras 200 días de ofensiva contra el enclave, en el que ya han muerto cerca de 34.200 palestinos. "El criminal de Netanyahu ha fracasado estrepitosamente y no ha logrado ninguno de los objetivos declarados de su brutal guerra, pero a cambio ha conseguido con asombroso éxito presentar al sistema occidental (en general) y a Estados Unidos (en particular) como el enemigo principal de los pueblos de nuestra nación árabe e islámica y de la humanidad en su conjunto", ha expresado el viceministro de Exteriores del Gobierno hutí, Husein al Ezzi, en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Así, ha destacado que el pasado 7 de octubre, momento en el que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) atacó Israel, el grupo logró "derrotarles gravemente" y "capturar a sus combatientes" --en referencia a los más de 240 rehenes, muchos de ellos civiles-- en poco tiempo, en contraposición a lo logrado por el Ejército israelí, que "ha cometido todas las formas de violaciones y crímenes" pero que "no ha silenciado el cañón de Gaza". Por su parte, el portavoz del movimiento Ansaralá, nombre por el que también son conocidos los hutíes, Abdulsalam Salá, ha expresado en redes sociales que "200 días de crímenes sionistas" han sido apoyados "de forma abierta e ilimitada" por las "democracias occidentales" lideradas por Estados Unidos. "Esta brutalidad estadounidense llevada a cabo por el sionismo contra la Franja de Gaza está destinada a ser quebrantada y derrotada, y no podrá seguir gobernando la región y el mundo con hierro y fuego", ha añadido.