Planas expresa el "interés mutuo" de España y Marruecos por mejorar los intercambios agroalimentarios

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido este martes una reunión bilateral con el ministro de Agricultura, Pesca Marítima, Desarrollo Rural y Agua y Bosques del Reino de Marruecos, Mohammed Sadiki, en el que han puesto de manifiesto "el interés mutuo de España y Marruecos por mejorar los intercambios comerciales agroalimentarios". La balanza comercial agroalimentaria es favorable a Marruecos, si bien el valor de las exportaciones españolas al país norteafricano se ha incrementado más del doble en los últimos cinco años, al pasar de 419 millones de euros a 1.155 millones de euros. En este sentido, Planas se ha mostrado convencido de que España, cuarto país exportador de la Unión Europea y séptimo del mundo, seguirá incrementando las ventas agroalimentarias y pesqueras a Marruecos. El encuentro se ha producido en el marco del XVI Salón Internacional de la Agricultura en Marruecos (SIAM), que se celebra hasta el 28 de abril en Mequinez. Planas ha agradecido a su homólogo que el Reino de Marruecos haya elegido a España como país invitado especial en la presente edición, "algo que nos llena de orgullo y demuestra que las relaciones bilaterales están en un buen momento". Ha subrayado que la presencia de empresas españolas en SIAM confirma el buen estado de las relaciones entre ambos países. Asimismo, ha destacado la intención mutua de "intensificar la cooperación que mantenemos entre nuestros dos gobiernos para hacer frente a los desafíos del sector agroalimentario, en particular los derivados del cambio climático, para garantizar la producción de alimentos y la seguridad alimentaria". Ambos ministros han manifestado la buena sintonía entre los gobiernos de España y Marruecos, cuyas relaciones en materia de cooperación agrícola son "permanentes y fluidas". En particular, los acuerdos para exportar animales y productos de origen animal españoles cubren casi la totalidad de sectores. El trabajo compartido de ambas administraciones ha permitido flexibilizar las condiciones de acceso de animales a Marruecos, uno de los países del norte de África más comprometido con la sanidad animal. También han compartido su preocupación por los efectos que tienen los periodos de sequía prolongada en el desarrollo de la agricultura. En este sentido, Planas ha detallado a su homólogo marroquí las inversiones que se llevan a cabo en España para la modernización de regadíos, para lograr un uso más eficiente de los recursos hídricos y la tendencia hacia un mayor uso de aguas no convencionales. Tras el encuentro bilateral, ambos ministros han visitado el 'stand' del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde han intercambiado impresiones con representantes de las empresas españolas allí ubicadas.