Paola Olmedo, sonriente y relajada tras el ataque más despiadado de Bigote Arrocet a Carmen Borrego

Edmundo Arrocet ha vuelto a hablar para atacar a Las Campos, especialmente a Carmen Borrego, a la que ha asestado una tremenda estocada al acusarla de no estar pendiente de su madre y de no tener una relación fluida con su hijo José María Almoguera, además de reafirmarse en que Teresa Campos echó a su nieto y a su novia de entonces de su casa influenciada por su hija. El ex de la recordada presentadora no tiene nada malo que decir del propio José María, al que define como un joven "abandonado" con la mirada "triste" que guardaría resentimiento contra su madre. Durísimas declaraciones tras las que Carmen ponía tierra de por medio, abandonando Madrid con su marido José Carlos Bernal, para desconectar y alejarse de la presión mediática que sufre desde que llegó de 'Supervivientes' y su hijo y su todavía nuera, Paola Olmedo, arremetieron contra ella en la revista 'Semana'. A su regreso a Madrid, Borrego no ha querido responder a los ataques de Bigote, aunque ha sorprendido su sonrisa tras una escapada que le ha servido para recargar pilas. Una postura que comparte con su hijo José María, que ha reaccionado con indiferencia a las críticas del cómico a su madre, evitando dar la cara por ella en estos delicados momentos. Mientras tanto, Paola Olmedo continúa volcada en la búsqueda de un apartamento para instalarse con sus tres hijos -el menor, Marc, de 10 meses en común con Almoguera- después de que el casero del piso en el que reside actualmente le haya dado un ultimátum tras negarse a renovar el contrato de alquiler. Sonriente y tranquila se ha dejado ver de paseo con una amiga por los alrededores de su domicilio muy pendiente de su teléfono, quizás haciendo llamadas a diferentes inmobiliarias para concertar visitas a posibles viviendas. Con pantalones negros y cazadora de cuero al tono Paola se ha mostrado mucho más relajada que en días atrás, completamente al margen del duro trance que atraviesan Las Campos. Sin contacto con José María, con el que parece que en los últimos días se ha recrudecido la situación porque ni siquiera va por el domicilio conyugal para ver a su bebé y pasear a su perro como hacía tras confirmarse su separación, la esteticien es la que se ocupa ahora de su mascota. Y esta mañana le ha dado un paseo durante el que se educada con unas vecinas, al cruzar de acera para que su animal no ls molestase.