El primer ministro de Papúa Nueva Guinea dice a Biden que su país "no debe ser etiquetado" como caníbal

El primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, ha rechazado este domingo los comentarios realizados recientemente por el presidente estadounidense, Joe Biden, sobre la posibilidad de que su tío militar desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial pudiera haber sido víctima de canibalismo. "Los comentarios de Biden pueden haber sido un desliz. Sin embargo, mi país no merece ser etiquetado como tal. (...) La Segunda Guerra Mundial no fue obra de mi pueblo, pero se vio arrastrado innecesariamente al conflicto", ha declarado el primer ministro papú, según recoge el periódico 'Post Courier'. Así, Marape ha aprovechado la ocasión para pedir a Washington que encuentre tantos restos de la Segunda Guerra Mundial en Papúa Nueva Guinea como sea posible, incluidos los de los militares que perdieron la vida. "Insto a Biden a que consiga que la Casa Blanca investigue la posibilidad de limpiar estos restos para que se pueda aclarar la verdad sobre los militares desaparecidos", ha indicado. En este sentido, ha señalado que los restos de los fallecidos "yacen esparcidos por todo PNG, incluido el avión que transportaba al tío de Biden, Ambrose Finnegan". "Nuestro pueblo vive diariamente con el temor de morir por las bombas sin detonar de la Segunda Guerra Mundial", ha expresado. El presidente estadounidense habló la semana pasada sobre su tío mientras hacía campaña en Pittsburgh (Pensilvania) y explicó que durante la guerra derribaron el avión que pilotaba, agregando que "nunca encontraron el cuerpo porque solía haber muchos caníbales, la verdad, en esa parte de Nueva Guinea". Los documentos de guerra, del Departamento de Defensa, dicen que Finnegan murió en mayo de 1944 cuando el avión en el que viajaba junto a dos tripulantes más y un pasajero sufrió un fallo de motor y se estrelló en el Pacífico, sin mencionar el canibalismo ni que fuera derribada la aeronave. Estos informes recogen que hubo un superviviente y que la búsqueda posterior no encontró rastro de la aeronave ni de los hombres desaparecidos.