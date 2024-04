Andueza apuesta por "sentarse lo antes posible" para negociar con PNV un nuevo Gobierno con "gran presencia" de PSE

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha apostado por "sentarse lo antes posible" para empezar las negociaciones para el nuevo Gobierno Vasco ya que, aunque no sabe "qué prisa tendrá el PNV, Euskadi no está para perder el tiempo y el PSE tampoco". Asimismo, ha reiterado que, tras el "excelente resultado" de los socialistas y el "desgaste" de los jeltzales, su partido "tiene que tener una gran presencia" en el nuevo Ejecutivo. En declaraciones a Europa Press, Andueza se ha mostrado "muy satisfecho" con los resultados de las elecciones vascas de este domingo, en los que los socialistas vascos obtuvieron 12 escaños, dos más que los logrados en los comicios de hace cuatro años. El líder del PSE y también candidato a lehendakari atribuye este "excelente" resultado a la capacidad del PSE-EE de poner "en el centro de la campaña lo que verdaderamente le importaba a la ciudadanía vasca, el resolver sus problemas, sanidad, educación, seguridad", y también a "la seguridad que da apostar" por su partido. En este sentido, ha considerado que los ciudadanos vascos han entendido que el PSE es "garantía de pluralidad, de estabilidad, de buena gestión, pero también de que Euskadi no entre en ningún tipo de aventuras". De este modo, se ha felicitado por el hecho de que los ciudadanos vascos hayan "reconocido el papel" de los socialistas vascos y, en este sentido, ha apuntado que mientras el PNV, su socio en el Gobierno de distintas instituciones, ha sufrido "un desgaste" (al ser primera fuerza pero empatar en escaños con EH Bildu), el PSE-EE ha "revalorizado" su posición y ahora es "quien va a decidir". Respecto a las negociaciones para conformar nuevo gobierno, ha advertido de que "Euskadi no está para perder el tiempo". "Los retos que tenemos encima de la mesa, las circunstancias que vivimos, invitan a no perder ni un solo segundo y que, desde luego, lo antes posible nos sentemos y empecemos a elaborar ese posible programa de gobierno", ha señalado. Por ello, ha dicho no saber "qué prisa tendrá" el PNV, pero que la ciudadanía vasca "no está en la clave de perder el tiempo" y el PSE, "desde luego, tampoco". Andueza ha considerado, asimismo, que "la posición de fortaleza es mucho mayor" para el PSE-EE a la hora de revalidar la coalición con el PNV, ya que es "quien da esa mayoría" para conformar el Ejecutivo y el PNV ha sufrido "un evidente desgaste", mientras que los socialistas han "subido". En su opinión, por este motivo, "en estos momentos, el Partido Socialista tiene que tener una gran presencia en el gobierno, tiene que tener un peso específico, sobre todo para que las políticas progresistas estén más que garantizadas en ese futuro gobierno y, desde luego, para que la buena gestión impere". Andueza ha eludido pronunciarse sobre qué consejerías reclamará el PSE en la negociación y ha apostado por "esperar a ver a ver qué puntos de encuentro" hay en sus programas para "empezar a elaborar un posible programa de gobierno". Por su parte, prefiere "ser prudente y, a la vista de lo que se vaya negociando, ver qué posibilidades" se tienen. Tampoco ha querido pronunciarse sobre su posible presencia en un Ejecutivo vasco si se revalida la coalición, una decisión que tendrá que tomar "de común acuerdo con la comisión Ejecutiva" socialista, si bien "no es el momento". "No es momento de pensar en clave personal. Cuando llegue lo valoraremos", ha insistido. "NI PARALELO" Por otro lado, preguntado qué haría si el PSE recibiera la llamada de EH Bildu tras los comicios de este domingo, ha reiterado que el proyecto de los socialistas "es muy claro, es muy nítido" y, como ha venido repitiendo durante la campaña electoral, le trasladaría que no va a hacer "ningún tipo de pactos de gobierno ni de investidura con ellos". "Nuestro camino no es ni tan siquiera paralelo. Por tanto, yo no voy a gobernar con ellos", ha remarcado. Respecto a las dudas expresadas durante la campaña por dirigentes jeltzales sobre las alianza del PSE tras las elecciones, ha señalado que su partido "siempre ha hablado claro y, sobre todo, ha cumplido con su palabra". "Ellos mismos lo deberían de saber. Cuando han tenido experiencias de que el Partido Socialista aguanta hasta el final cuando dice algo. Con la ley de educación, con la ley de cambio climático, con los descuentos en los transportes, deberían de haber aprendido. Yo creo que esas declaraciones se hacen más en clave de campaña electoral que atendiendo a la realidad, porque saben más que de sobra que el Partido Socialista cuando dice una cosa la cumple", ha considerado.