Stefanos Tsitsipas: "Seguiré buscando el título en Barcelona"

El tenista griego Stefanos Tsitsipas comentó tras perder la final del Barcelona Open Banc Sabadell 2024 ante el noruego Casper Ruud (5-7 y 3-6 en 1:29 horas) que "absolutamente" seguirá buscando conquistar el torneo barcelonés, tras cuatro finales perdidas --contra Ruud, Alcaraz y Rafa Nadal en dos ocasiones--, modificando si hace falta su preparación previa para adaptarse mejor a la pista. "Absolutamente, sí, quiero el título aquí en Barcelona. Es uno de mis torneos favoritos para jugar. Es desafortunado que no haya llegado el título después de haber estado aquí seis veces y no haber ganado la final en cuatro. Llegué a estar cerca un año, con bola de partido. Pero las otras dos veces, y hoy también, no", manifestó en rueda de prensa. "Espero que al menos pueda tener una oportunidad mayor de ganar si alguna vez vuelvo a jugar la final aquí, y que no sea una final a dos sets. Necesita mucho para ganar. Necesitas mucho más aquí de lo que siento que necesito en otros torneos", añadió al respecto. Contra Casper Ruud, en la final de este domingo, no le gustó su juego. "Voy a intentar cambiar algunas cosas y tal vez funcione en los próximos años en Barcelona. Me parece que puede ayudarme si modifico algunas cosas para obtener un resultado mejor", opinó. Tsitsipas necesitó de tres sets para ganar los partidos de cuartos de final y de semifinales, ante Facundo Díaz y Dusan Lajovic, y llegó cansado a esta final. "Debo economizar energía también, que es importante porque si empiezas a jugar a tres sets y te encuentras en la final, puede ser un poco complicado recuperarse", argumentó. "No estaba jugando mi mejor tenis esta semana en Barcelona pero pude llegar a la final, si bien sentí como si en mi partido de cuartos de final hubiera perdido. Durante toda la semana no sentí que mis golpes tuvieran el mismo efecto que en Montecarlo. Y eso es algo que me preocupó mucho", reconoció. "No pude dar mi mejor tenis. Pero luché y lo hice, logré estar en la final y es increíble. No estás todos los días en las finales. Estoy contento. Pude encontrar la forma para llegar aquí. Pero en la final me sentí como si no tuviera la capacidad mental para luchar, Casper fue demasiado bueno esta vez, con mejor mentalidad y mejor tenis. Mereció ganar", destacó de la final. De cara al Masters 1000 de Madrid, aseguró que entrenará bien para poder optar a ganar. "La cosa con Madrid es que es muy diferente a Barcelona. El tenis se juega diferente, también. La bola tiene más equilibrio, tienes mucho más efecto en el golpe que no aquí. El tenis defensivo es importante, pero también sacas mucho más de tu ataque que en Barcelona", comparó ambos torneos.